Dokázali by psy prežiť bez ľudí? Toto by sa stalo s našimi domácimi miláčikmi

„Nepochybujem o tom, že psy by prežili aj bez nás,“ myslí si Jessica Pierce z fakulty pridruženej k Centru pre bioetiku a humanitné vedy na University of Colorado Anschutz Medical Campus. Pre Live Science povedala:

„Psy pochádzajú z vlkov a stále majú veľkú časť behaviorálneho repertoáru vlkov a iných voľne žijúcich psovitých šeliem, takže vedia, ako loviť a postarať sa o seba."

Neprežili by všetky druhy

Bez ľudí by naši domáci miláčikovia pravdepodobne posunuli čas svojej domestikácie a žili ako divoké druhy. Nie všetky psy by však tento prechod prežili.

10 psích plemien, ktoré sú vhodné aj do menších bytov Prečítajte si ešte:

Dnes existuje veľké množstvo plemien psov a niektoré sú menej vybavené pre divočinu ako iné. Napríklad psy s plochými tvárami, ako sú mopslíky a buldogy, sú náchylné na rôzne zdravotné problémy, vrátane tých, ktoré obmedzujú ich dýchanie, čo by bránilo ich schopnosti loviť. Tiež majú krátke chvosty, ktoré by im sociálne ublížili pri kontakte s divými psami. Chvost je totiž dôležitou súčasťou komunikácie, povedala Pierce.

Kríženie plemien

Keďže by chýbali ľudia, ktorí sa starajú aj o ich reprodukciu, je vysoko pravdepodobné, že by sa miešali rôzne plemená. To by umožnilo prirodzenému výberu vytvoriť tých najschopnejších jedincov. Psy by sa tiež krížili s vlkmi.

Túlavé psy a vlky sa už miešajú v Európe v krajinách, napríklad v Taliansku. Informuje o tom štúdia z roku 2017 uverejnená v časopise Global Ecology and Conservation. Friederike Range, docentka na Univerzite veterinárskeho lekárstva vo Viedni, ktorá študuje psy aj vlky, pre Live Science povedala, že hlavnou vecou, ktorá ich skutočne oddeľuje, sú ľudia.

Smútili by za ľuďmi?

Ani Pierce, ani Range nevidia, že by psy psychicky trpeli bez majiteľov. Pierce poznamenala, že v domácom prostredí ľudia potláčajú rôzne typy psieho správania, ako je túlanie sa, kopanie a značkovanie. Psy bez majiteľa nemajú takéto obmedzenia a aj keď tiež nemajú rovnaké domáce pohodlie ako domáci miláčikovia, môžu byť na tom psychicky lepšie. „To, čo im chýba, je sloboda," povedala Pierce.

Range po štúdiu psov žijúcich nezávisle od ľudí videla, ako si psy vytvárajú svoje vlastné sociálne skupiny, a verí, že jedlo je pre blaho týchto psov dôležitejšie ako ľudská spoločnosť. Ak by sme zmizli, hlavným problémom pre psy by bola potrava, nie strata človeka ako sociálneho partnera, vysvetlila Range.