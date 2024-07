Šesťdesiatnička Sandra Bullocková, "zažila" nebezpečnú rýchlosť i gravitáciu

Svoju hereckú kariéru naplno rozbehla začiatkom 90. rokov 20. storočia vďaka akčným filmom Demolátor a Nebezpečná rýchlosť. V roku 2010 ju ocenili Oscarom a Zlatým glóbusom za stvárnenie hlavnej ženskej postavy vo filme Splnený sen. Na Oscara bola nominovaná aj za účinkovanie v sci-fi dráme Gravitácia.

Dnes (26. júla) má Sandra Bullocková, jedna z najobsadzovanejších hollywoodskych herečiek, 60 rokov.

Sandra Annette Bullocková sa narodila 26. júla 1964 v Arlingtone v americkom štáte Virginia. Vyrastala však striedavo v Nemecku a v Spojených štátoch amerických. Jej matka bola operná speváčka a otec učiteľ spevu. Ako malé dievča trávila veľa času v divadle sledovaním matkiných operných vystúpení. Neskôr aj ona začala spievať v detskom speváckom zbore.

Počas štúdia na strednej škole vo Washingtone navštevovala herecký dramatický súbor a v roku 1982 začala študovať herectvo na univerzite v Severnej Karolíne. Tri semestre pred promóciou však odišla do New Yorku s cieľom stať sa prvotriednou herečkou.

Začínala menšími rolami v divadelných predstaveniach a nezávislých filmoch. V roku 1987 stvárnila hlavnú ženskú postavu v akčnej snímke Hangmen. O dva roky neskôr si zahrala v komédiách A Fool and His Money a Who Shot Patakango? V roku 1990 získala hlavnú úlohu v seriáli Working girl (Podnikavé dievča).

Zlom v jej kariére nastal v roku 1993, keď prijala ponuku na hlavnú ženskú rolu v akčnom filme Demolátor (Demolition Man), v ktorom si zahrala po boku Sylvestera Stalloneho a Wesleyho Snipesa. Úspech filmu jej priniesol následne ďalšiu hlavnú úlohou v akčnej snímke Nebezpečná rýchlosť (Speed) z roku 1994, v ktorej účinkovala po boku Keanu Reevesa. Akčný filmový hit ju definitívne etabloval medzi hollywoodske hviezdy.

O rok neskôr stvárnila mladú ženu nevedomky zapletenú do reťazca podvodov a počítačových machinácii v dráme Sieť (The Net). Nasledovala romantická rodinná komédia Kým si spal (While You Were Sleeping, 1995), Nebezpečná rýchlosť 2: Zásah (Speed 2: Cruise Control 1997), komédia Miss špeciálny agent (Miss Congeniality, 2000), oscarová snímka Crash (2004) či romantické fantasy Dom pri jazere (The Lake House, 2006).

Mimoriadne úspešný bol pre Bullockovú rok 2009. Po boku Ryana Reynoldsa sa predstavila v romantickej komédii Návrh (The Proposal), za ktorú získala nomináciu na Zlatý glóbus. Hlavnú postavu stvárnila aj v životopisnej dráme Splnený sen (The Blind Side), pričom jej herecký výkon ocenili Oscarom a Zlatým glóbusom.

V hlavných úlohách sa predviedla aj vo filme Neuveriteľne hlasno a nesmierne blízko (Extremely Loud and Incredibly Close, 2011) či v komédii Drsniačky (The Heat, 2013).

V roku 2013 sa predstavila aj vo veľkofilme Gravitácia (Gravity) režiséra Alfonsa Cuaróna. Bullocková po boku Georga Clooneyho stvárnila doktorku Ryan Stoneovú na jej prvej misii vo vesmíre, počas ktorej príde ku katastrofe a doktorka sa musí svojpomocne dostať naspäť na Zem. Film získal množstvo ocenení, vrátane Oscarov a zarobil okolo 750 miliónov dolárov. Samotnú Bullockovú za herecký výkon nominovali na Oscara i Zlatý glóbus.

Úspešná herečka stvárnila hlavné postavy aj vo filmoch Bird Box (2018), Debbina osmička (Debbina 8, 2018), Stratené mesto (The Lost City, 2022) a objavila sa tiež v akčnom trileri Bullet Train (2022).

Zasnúbená bola s hercom Tatom Donovanom. V roku 2005 sa však vydala za automechanika a majiteľa exkluzívnej automobilovej dielne Jesseho Jamesa, s ktorým sa rozviedla o päť rokov neskôr. Od roku 2015 bol jej partnerom fotograf Bryan Randall, ktorý v roku 2023 zomrel.