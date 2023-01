10 psích plemien, ktoré sú vhodné aj do menších bytov

Samozrejme, ak chcete veľkého a bláznivého psa, ako je husky, mali by ste mať na to dostatočne veľký priestor. Našťastie pre milovníkov psov existuje veľa malých plemien psov, ktoré by boli viac než šťastné v byte.

Čo teda odlišuje tieto psy vhodné do bytu od ostatných šteniatok? Väčšina z nich má malú veľkosť, hoci to nie je podmienka. Navyše, mnohé z nich sú bezstarostné, pokojné a tiché, čo určite ocenia aj susedia. Najdôležitejšou vecou pri výbere psa je vybrať si plemeno, ktoré je vhodné pre vás a váš životný štýl.

Kavalier King Charles Španiel

Majitelia kavalierov vám povedia, že tieto pozoruhodné malé psy sú dokonalým rodinným miláčikom a tiež psom do bytu. Sú neuveriteľne inteligentné, hlboko lojálne, tiché, priateľské a dostatočne malé na to, aby sa ľahko zmestili aj do tých najútulnejších bytov, píše portál Daily Paws.

Čivava

Čivava sa určite hodí aj do toho najmenšieho štúdia v centre mesta. Vďaka svojim malým rozmerom a tiež nemajú prakticky žiadne cvičebné potreby, ktoré by sa nedali splniť priamo na vašom gauči. Ak nie sú trénované proti ostražitému štekaniu, môžu byť nervózne.

Francúzsky buldog

Foto: Lined Photo/Shutterstock.com

Tomuto plemenu nedávno celkom prudko vzrástla popularita, ale v Paríži boli mimoriadne obľúbené už v 18. storočí, informuje portál Good Housekeeping. Každodenná rýchla prechádzka ich dostatočne udrží v kondícii a málokedy štekajú, čo je veľká výhoda pre susedov.

Chrt

Asi by vám nenapadlo, že najrýchlejší pes v okolí sa prispôsobí trojizbovým príbytkom, ale títo šprintéri naozaj radi väčšinu dňa lenošia. Vezmite ho do parku na dobré cvičenie a pri zapnutom seriáli bude ospalým miláčikom.

Vipet

Pokiaľ máte prístup do bezpečnej a oplotenej oblasti, kde si ich môžete vycvičiť, sú vipety skvelým domácim miláčikom pre majiteľov bytov, radí portál Edinburgh News. Akonáhle cvičia, majú nízku energetickú hladinu, vtedy majú tendenciu byť radi, že sú samé, navyše vydávajú veľmi málo hluku.

Yorkshirský teriér

Yorkshirské teriéry môžu byť energické, ale kvôli ich malej veľkosti sa väčšina ich cvičenia môže vykonávať v interiéri. Tiež sú rady, keď sú ponechané samé na dlhú dobu. Niektoré z nich majú tendenciu štekať, takže buďte opatrní, ak máte tenké steny a netrpezlivých susedov.

Bišónik

Foto: Eudyptula/Shutterstock.com

Dorastá do malej výšky a je zdanlivo určený pre život v meste. Aj keď potrebujú málo miesta, nepáči sa im, že sú ponechané osamote dlhšie ako pár hodín. Toto by ste určite mali vziať do úvahy.

Čínsky chocholatý

V neposlednom rade vlastniť čínskeho chocholatého je určite jedným zo spôsobov, ako vyniknúť na svojom bloku. Bezsrstá odroda má chumáče iba na hlave, nohách a chvoste , čo je ideálne, ak potrebujete hypoalergénne plemeno. Len dbajte na to, aby ste ich exponovanú pokožku chránili pred slnečným UV žiarením.

Bostonský teriér

Tento elegantný psík je jedným z najlepších bytových psov kvôli jeho ideálnej kombinácii veľkosti a temperamentu. Vo všeobecnosti ide o priateľského a milujúceho psa, navyše je dostatočne malý na to, aby sa dokázala vyblázniť aj v malom byte.

Mops

Úplne milujúce mopslíky uľahčujú obyvateľom bytu život svojou domáckou povahou. Dávajte si však pozor, ak žijete kdekoľvek s extrémnymi teplotami. Taktiež držte maškrty pod kontrolou – láska mopslíkov k jedlu a a ničnerobeniu ich robí náchylnými k obezite.