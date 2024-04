Inšpekcia varuje pred nebezpečným výrobkom, má 14 rôznych chýb

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na nebezpečný výrobok na slovenskom trhu. Elektrické vozidlo značky Dogebos môže ohroziť zdravie spotrebiteľov, informuje SOI na svojej stránke.

Ide o elektrický skúter kategórie L1e-B Dogebos, typ M4. Výrobcom je spoločnosť Dogebos Industrial Co., Ltd. so sídlom v Hongkongu.

Ako upozorňujú inšpektori, pri jazde na elektroskúri spotrebiteľom hrozí riziko poranenia hlavy, trupu, krčnej chrbtice, dolných a horných končatín.

SOI zverejnila zoznam príčin nebezpečnosti a technických nedostatkov:

• Pohonný systém umožňuje prekročiť maximálnu rýchlosť povolenú pre danú kategóriu vozidla L1e-B (45 km/h). Maximálna nameraná rýchlosť vozidla je 55.4 km/h.

• Vozidlo nie je vybavené zariadeniami, ktoré obmedzujú maximálnu rýchlosť vozidla na vodorovnom, rovnom a hladkom povrchu a/alebo zariadeniami, ktoré obmedzujú maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon.

• Kontrolka poruchy bŕzd je použitá pre signalizáciu aktivácie bŕzd - Kontrolka nesmie vyžarovať žiadne svetlo okrem situácie, keď hlási chybnú funkciu alebo stav vozidla, pre ktorý je určená.

• Kontrolka ľavého smerového svetla je nefunkčná.

• Osvetlenie nie je nainštalované v súlade s osvedčením o typovom schválení.

• Priestor pre EČV nie je správne osvetlený.

• Na vozidle nie je umiestnený štítok s deklarovanými tlakmi v pneumatikách. (Deklarované tlaky v pneumatikách za studena musia byť uvedené na vozidle na jednom alebo viacerých štítkoch).

• Limity širokopásmového a úzkopásmového elektromagnetického vyžarovania vozidla sú prekročené. Vozidlo môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy ostatných vozidiel a zariadení.

• Vozidlo nie je dostatočne odolné voči elektromagnetickému žiareniu. Pri ožiarení elektromagnetickým poľom motor vozidla spomaľuje a zastavuje.

• Limity širokopásmového elektromagnetického vyžarovania pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.

• Limity vyžarovania harmonických na AC napájacích vodičoch vozidla sú prekročené. Vozidlo/nabíjačka pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.

• Limity emisií vysokofrekvenčného vedeného rušenia na AC napájacích vodičoch vozidla pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo/nabíjačka pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.

• Uhol naklonenia miesta na uchytenie zadnej registračnej tabuľky je +51° (povolené je maximálne 30°).

• Nie sú splnené zvláštne požiadavky na značenie (farba káblov pre vysokonapäťové zbernice je čierna, pričom predpísaná farba je oranžová).

Foto: soi.sk

SOI nariadila stiahnutie výrobku z trhu a odporúča spotrebiteľom, ak si toto vozidlo zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. „Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,“ dodáva SOI.