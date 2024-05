Superpočítač varuje pred trojitým úderom: Toto sa stane s ľudstvom

Podľa vedcov vznikol vesmír pravdepodobne vďaka veľkému tresku a aj keď by sa mohlo zdať, že náš svet môže rovnako explozívne zaniknúť, existuje o niečo pravdepodobnejšia teória. Život na tejto planéte neskončí po jednom veľkom výbuchu, ale skôr ho zasiahne trojitý úder katastrof.

Kombinácia nedostatku potravy, stúpajúcej hladiny morí a oblastí, ktoré sa stanú príliš horúcimi na život, nakoniec povedie k vyhynutiu takmer všetkých cicavcov vrátane ľudí. Príčina však nie je taká, ako si možno predstavujete.

Na Zemi vznikne nehostinný superkontinent

Hoci klimatické zmeny predstavujú pre dnešnú populáciu veľmi reálnu hrozbu, tento apokalyptický scenár, ktorý predpovedal superpočítač, bude spôsobený tým, že všetky kontinenty do seba narazia a vytvoria jednu obrovskú pevninu. Vznikne tak horúci, suchý a prevažne neobývateľný superkontinent.

Našťastie pre nás, sa tak môže stať až o 250 miliónov rokov. V budúcnosti bude Slnko jasnejšie a bude viac zohrievať Zem, pričom vznik superkontinentu povedie k častejším sopečným erupciám, ktoré budú produkovať veľké množstvo uvoľneného oxidu uhličitého (CO2). Spolu to povedie k tomu, že teplota na Zemi sa bude pohybovať medzi 40 až 50 °C.

Tieto závery boli publikované v akademickom časopise Nature Geoscience . Vedúci autor štúdie Alexander Farnsworth z Bristolskej univerzity povedal: "Novovzniknutý superkontinent by v skutočnosti vytvoril trojitý efekt, ktorý by zahŕňal efekt kontinentality, horúcejšie Slnko a viac CO2 v atmosfére, čo zvýši teplo na veľkej časti planéty."

Na snímke superkontinent nazvaný Pangea Ultima, Foto: University of Bristol

Kontinentalita je jedným z faktorov ovplyvňujúcich klímu v závislosti od toho, ako ďaleko sú oblasti od mora. "Výsledkom je prevažne nehostinné prostredie bez zdrojov potravy a vody pre cicavce. Ľudia - spolu s mnohými ďalšími druhmi - by zomreli v dôsledku neschopnosti zbaviť sa tohto tepla prostredníctvom potu a ochladenia tela,” vysvetlil Farnsworth.

Medzinárodný tím vedcov použil klimatické modely a simuloval vývoj teploty, vetra, dažďa a vlhkosti pre ďalší superkontinent. Na odhad budúcej úrovne CO2 tím použil modely pohybu tektonických dosiek, oceánskej chémie a biológie, aby zmapoval vstupy a výstupy tohto plynu. Model predpovedá, že keď vznikne superkontinent nazvaný Pangea Ultima, iba 8 až 16 % pevniny bude obývateľných pre cicavce.

Je dôležité sa sústrediť na prítomnosť a predchádzať klimatickej katastrofe

Spoluautorka štúdie Eunice Lo však uviedla, že by sa nemali upínať na obavy z tohto scenára. Je nesmierne dôležité sa sústrediť na našu súčasnú klimatickú krízu, ktorá je dôsledkom ľudských emisií skleníkových plynov. "Zatiaľ čo o 250 miliónov rokov predpovedáme neobývateľnú planétu, už dnes zažívame extrémne horúčavy, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Preto je nevyhnutné čo najskôr dosiahnuť nulové čisté emisie,” povedala výskumníčka.

Farnsworth dodal: "Vyhliadky do ďalekej budúcnosti sa zdajú byť veľmi pochmúrne. Úroveň oxidu uhličitého by mohla byť dvojnásobná ako v súčasnosti. Keďže sa očakáva, že Slnko bude vyžarovať približne o 2,5 % viac žiarenia a superkontinent sa bude nachádzať predovšetkým v horúcich a vlhkých trópoch, na veľkej časti planéty by sa mohli vyskytnúť teploty od 40 do 70 °C.”

Vedci v štúdii poukazujú na to, že aj keď žijeme v takzvanej "obývateľnej zóne" slnečnej sústavy, život na našej planéte môže byť nakoniec problematický, ak bude nutné žiť na jednom veľkom superkontinente.