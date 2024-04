Futurológ: Blížime sa k singularite, toto sa stane už o 5 rokov

Americký vizionár, inovátor, futurológ a podnikateľ pôsobiaci v manažmente spoločnosti Google Ray Kurzweil je okrem iného známy aj vysokou presnosťou svojich predpovedí do budúcnosti. Zo 147 predpovedí, ktoré vyslovil od 90. rokov, sa naplnilo až 86 percent.

Poslednú predpoveď do budúcna vyslovil Kurzweil na technologickej Konferencii SXSW v texaskom meste Austin. Podľa neho v priebehu nasledovných 30 rokov dôjde k technologickej singularite, čo bude mať zásadný vplyv na vývoj ľudstva.

Takúto prognózu vyslovil Kurzweil pre portál Futurism. Potvrdzuje ju aj slovami, ktoré predtým uviedol v rozhovore pre SXSW: „Počítače do roku 2029 dosiahnu ľudskú úroveň intelektu.“

Pojem singularita označuje bod v čase, keď technológia – predovšetkým umelá inteligencia – vďaka pokroku dosiahne rovnakú mieru intelektu ako človek. Kurzweilov dátum pre túto udalosť sa zhoduje aj s predpoveďou riaditeľa japonskej investičnej spoločnosti SoftBank Masayoshiho Sona, podľa ktorého sa stretneme s prvými super-inteligentnými strojmi v roku 2047.

Podľa Kurzweila proces vedúci k singularite už začal:

„Počítače nadobudnú ľudskú inteligenciu, vložíme si ich do mozgov, spojíme ich s cloudom a rozšírime tak naše možnosti. Dnes to nie je len rozprávka o budúcnosti, čiastočne to už je tu, a bude sa to zrýchľovať.“