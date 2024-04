9 najčastejších zbytočností, ktoré spôsobujú dopravné nehody

Apríl je mesiac zasvätený povedomiu o nedostatočnom venovaní sa premávke počas jazdy, a v tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že za množstvo dopravných nehôd na celom svete sú zodpovední vodiči, ktorí sa plne nevenujú vedeniu vozidla.

Rozptýlenia počas jazdy obvykle spadajú do jednej z troch kategórií: vizuálne, fyzické alebo kognitívne. V tomto článku vám predstavíme 9 najčastejších z nich:

1. Zasnívanie

Snívanie s otvorenými očami je jedným z najčastejších rozptýlení za volantom. Väčšinou k nemu dochádza počas dlhých a monotónnych jázd. Vyhnete sa mu väčším sústredením na premávku a pripomínaním si, že za volantom vždy treba dávať pozor na to, čo sa deje pred sebou a v okolí.

2. Mobil

Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Používanie mobilu počas jazdy patrí k vizuálnym druhom rozptýlenia, rovnako ako sledovanie GPS, prepínanie rádia alebo zapínanie klimatizácie. Je preto vhodné pred jazdou si vypnúť upozornenia na mobile a nastaviť všetky potrebné prvky v aute vopred.

3. Pozeranie z okna

Aktívne sledovanie premávky zahŕňa sledovanie situácie okolo seba cez čelné sklo, spätné zrkadlo a bočné zrkadlá. Ak dlho venujete pozornosť napríklad bilbordu alebo niečomu inému, na čo máte výhľad z okna, ohrozujete tým seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

4. Alkohol, drogy a únava

Všetky syntetické látky, ktoré navodzujú pocit ospalosti, sú pri šoférovaní nebezpečné. K obídeniu stopky alebo červenej na semafore môže prispieť aj únava. V prípade užívania liekov, ktoré oslabujú pozornosť, sa odporúča nešoférovať bezprostredne po ich užití, a v prípade nespavosti zas zásobovať sa energetickými nápojmi alebo kofeínom v inej forme.

5. Cudzie predmety

Foto: Martin Novak/Shutterstock.com

Ak vám pri šoférovaní niečo spadne na podlahu, pocítite nutkavý pocit to zodvihnúť. Hoci ide len o pár sekúnd, odolajte mu, lebo aj niekoľko sekúnd môže vyústiť do rozdielu medzi životom a smrťou. Ešte pred samotným šoférovaním umiestnite všetky potrebné predmety do svojej blízkosti, aby ste sa za nimi neskôr nemuseli naťahovať.

6. Komunikovanie s prísediacimi

Najmä začiatočníci by sa mali vyhnúť tomuto zvyku. V prípade, že v aute nesedíte sami, dajte vopred vedieť prísediacim, že si počas jazdy neželáte byť vyrušovaní. Ich pomoc však môžete využiť pri navigovaní, aby ste sa nemuseli zbytočne odvracať od čelného skla.

7. Jedlo a pitie

Pri konzumovaní jedál a nápojov počas jazdy hrozí, že sa časť z nich dostane na miesto, na ktoré nepatrí. To môže vodiča odpútať od premávky, čo znižuje bezpečnosť jazdy.

8. Nastavovanie displeja

Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Vaše ruky by počas jazdy vždy mali držať volant. Je preto dôležité vopred nastaviť všetky potrebné nastavenia na prístrojovej doske vrátane klimatizácie alebo kúrenia, máp, hudby, sedadiel a zrkadiel.

9. Zvieratá a predmety v aute

Ešte predtým, ako vyrazíte na cestu, zabezpečte všetky predmety, ktoré by sa v aute mohli pohybovať. V prípade, že zviera alebo vec, ktorá sa pohla, si vyžadujú vašu pozornosť, odstavte auto na krajnici a upevnite ich tak, aby sa ďalej počas cesty nehýbali.