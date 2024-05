Video: Lietadlo začalo horieť, pasažieri museli vyskočiť cez krídlo

Na medzinárodnom letisku Seattle-Tacoma minulý týždeň vypukol požiar lietadla. Cestujúci letu 604 spoločnosti Delta Air Lines sa vrátili z mexického Cancúnu a v štáte Washington pristáli okolo 21:30. No po tom, ako obsluha zapojila lietadlo do elektrickej siete terminálu, došlo ku skratu, v dôsledku čoho nastal požiar tesne pod kokpitom lietadla Airbus A321neo.

Podľa hovorcu letiska Perryho Coopera plamene horeli viac ako štyri minúty. Keď piloti zacítili dym, požiadali o nasadenie núdzových šmykľaviek na evakuáciu pasažierov. Na videozázname, ktorý získala miestna televízia NBC KING-TV, je vidieť, ako predná časť lietadla vzbĺkla a cestujúci museli byť evakuovaní pomocou nafukovacej šmykľavky pri krídle lietadla. Na záberoch z bezpečnostných kamier je vidieť, ako všetkých 189 cestujúcich cez krídlo lietadla skočilo na nafukovaciu šmýkačku.

Hasiči a záchranári na mieste ošetrili niekoľko ľudí, ktorí utrpeli zranenia súvisiace so skokom na šmykľavku. Jedna žena si vyvrtla členok, no podľa Coopera nikto z cestujúcich nemal vážne zranenia ani nemusel byť prevezený do nemocnice. Úrady teraz vyšetrujú príčinu požiaru.