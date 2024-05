Tajná prísada, ktorá zabráni priliepaniu ryže k hrncu

Ryža je všestranná príloha, ktorá sa hodí k mäsu, omáčke aj zelenine. Jej príprava je však náročnejšia, a okrem správneho pomeru vody a suroviny si tiež vyžaduje dodržanie ideálneho času varenia. Ani to vám však nezaručí, že sa ryža neprilepí o dno hrnca na varenie.

Našťastie existuje rýchle a lacné riešenie, ako sa vyhnúť zoškrabávaniu prilepenej ryže z dna hrncov. Je ním citrón.

Zázrak s názvom citrón

Foto: Sergey Zhukov/Shutterstock.com

Citrusy zrejme nie sú to prvé, čo by ste považovali za ideálnu prísadu pri varení ryže, no práve šťava z nich vám môže pomôcť pri problémoch s jej priliepaním. Stačí, keď trochu citrónovej šťavy (samozrejme bez jadierok) pridáte do vody s ryžou ešte predtým ako zovrie.

Priliepanie ryže nie je jediné, s čím si citrón poradí. Stránka Tasting Table k tomu uvádza:

„Okrem toho, že bráni jej zliepaniu, citrónová šťava má pri varení ryže aj mnoho iných výhod. Vďaka citrusu je ryža svetlejšia a takisto má lepšie definovanú textúru.“

Ak nemáte poruke čerstvý citrón, môžete sa namiesto neho spoľahnúť na olej. Ten použite rovnako – zopár kvapiek nakvapkajte do vody pred jej zovretím.