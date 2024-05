Harvardský profesor: Evakuácia Zeme sa blíži, toto sa stane už o desaťročia

Známy "lovec mimozemšťanov" povedal, že čoskoro dôjde k exodu ľudí zo Zeme rovnakým spôsobom, akým sa Izraeliti pred tisíckami rokov vydali na púšť. Harvardský profesor Avi Loeb sa domnieva, že k migrácii by mohlo dôjsť v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí a bude ju viesť novodobý Mojžiš, ktorý sa už narodil. Dodal, že títo migranti môžu medzi hviezdami nájsť aj nového boha, pravdepodobne formu mimozemského života.

"Táto historická udalosť má potenciálny význam pre našu budúcnosť, pretože v súčasnosti sme gravitáciou pripútaní k Zemi a v okamihu, keď sa rozhodneme ju opustiť a oslobodiť sa od jej hraníc, budeme objavovať nový svet," uviedol profesor v rozhovore s Markom Christopherom Leem z Nub TV. Dodal, že na cestu ku hviezdam sa vydá len vybraná skupina.

“Nebude to zrejme celé ľudstvo, ale malá skupina, ktorá bude pokračovať v skúmaní medzihviezdneho priestoru tak, ako sa Izraeliti po 40 rokoch na púšti oslobodili od svojho zmýšľania otrokov. Bude trvať celé generácie, kým sa oslobodíme od myslenia v kontexte Zeme,” uviedol profesor Loeb.

Ľudstvo možno objaví nové zázraky

Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com

Hoci verí, že exodus povedie Mojžiš 21. storočia, väčšou otázkou podľa neho je, kto bude zohrávať úlohu Boha? "Kto bude hrať úlohu nadľudskej entity Boha, ktorá spôsobila Egypťanom všetky zázraky umožňujúce ľuďom oslobodiť sa z Egypta? Mohla by ju zohrávať mimozemská technologická civilizácia, ktorá môže byť oveľa vyspelejšia,” uviedol profesor. Loeb si myslí, že by mohli vytvoriť život v laboratóriach alebo dokonca vytvoriť nový vesmír - to sú vlastnosti, ktoré náboženské texty pripisujú Bohu.

Mojžiš bol presvedčený o existencii Boha po tom, čo uvidel horiaci krík, ktorý nezničil oheň. “Dnes si ho môžete ľahko kúpiť na internete, ale na Mojžiša by to urobilo dojem a tým chcem povedať, že oveľa pokročilejšia technológia by pre nás vyzerala ako zázrak,” dodal Loeb.

Problém cestovania po galaxii

Jedným z hlavných problémov prekonania obmedzení Zeme je však prekonanie obrovských vzdialeností. Voyager 1, najvzdialenejší objekt vytvorený človekom vo vesmíre, cestuje už takmer 50 rokov, a aj keby smeroval k našej najbližšej hviezde Proxima Centauri, trvalo by mu viac ako 73 000 rokov, kým by ju dosiahol. Na to, aby ľudia našli novú domovskú planétu, bude potrebná určitá forma skratky.

“V Einsteinovej teórii gravitácie je časopriestor zakrivený hmotami a zvyčajne trvá dlho, dokonca aj pri rýchlosti svetla, kým preletí cez Mliečnu dráhu - desiatky tisíc rokov. V princípe si však možno predstaviť, že existujú konfigurácie priestoru a času, ktoré umožňujú skratku, keď sa z jedného bodu do druhého môžete dostať inou cestou, ktorá je kratšia - to umožňuje všeobecná teória relativity,” vysetlil Loeb.

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

V podstate ide o červiu dieru, medzihviezdny tunel, ktorý by podľa mnohých vedcov mal mať na oboch koncoch čiernu dieru. A ak ľudia dokážu vyvinúť technológiu na cestovanie rýchlosťou svetla alebo tesne pod ňou, mohlo by to vyriešiť aj problém medzihviezdnych ciest. Dnes trvá svetlu 100 000 rokov, kým prejde cez našu galaxiu. Pre porovnanie, svetlo k nám zo Slnka dorazí za osem minút. Vďaka šikovnému fyzikálnemu triku by však táto cesta bola oveľa ľahšia.

"Keď sa dostanete veľmi blízko k rýchlosti svetla, čas plynie pomalšie v porovnaní s pozorovateľom, ktorý sa nepohybuje, a to by nám potenciálne umožnilo uskutočniť dlhé cesty," povedal profesor Loeb. To by mohlo znamenať, že pre ľudí vo vnútri vesmírnej lode pohybujúcej sa rýchlosťou svetla alebo tesne pod ňou by cesta trvala len asi 20 rokov.

Iné civilizácie už možno vo vesmíre cestujú

Kým pre nás je zatiaľ objavovanie nových planét skôr science fiction, profesor Loeb je presvedčený, že iné civilizácie to už robia, pretože našiel niečo, čo by podľa neho mohlo byť fragmentom mimozemskej technológie. V januári 2014 sa nad Tichým oceánom zrútil meteorit. V roku 2023 sa profesor Loeb so svojím tímom vydal na cestu, aby z morského dna vyzdvihol kúsky meteoritu. Ich analýza naznačuje, že materiály pochádzajú spoza našej slnečnej sústavy a vzhľadom na ich nezvyčajné zloženie mohli byť vytvorené umelo.

"Zozbierali sme 850 kvapiek, ktoré sa roztopili z objektov, a približne 10 % z nich malo chemické zloženie odlišné od akéhokoľvek materiálu, ktorý bol predtým zaznamenaný zo Zeme, Mesiaca, Marsu alebo asteroidov," povedal profesor Loeb.

Celý rozhovor s profesorom Avim Loebom si môžete pozrieť nižšie