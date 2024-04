Ako správne polievať svoju záhradu: Takto si ušetríte vodu aj námahu

O svoju záhradu by ste sa mali postarať tak, aby vám priniesla čo najviac radosti aj úrody. Strihanie, kosenie, vyplievanie, okopávanie, sadenie a nemenej dôležité je aj polievanie. Všetko však má svoje pravidlá a platí to aj pre takú zdanlivo jednoduchú vec, ako je polievanie.

Existuje niekoľko pravidiel o tom, ako a kedy by ste správne mali polievať. Základom správneho polievania je polievať skoro ráno alebo v podvečer, keď už slnko toľko nepraží. Zníži to množstvo odparenej vody a nehrozí popálenie rastlín od slnka. Správne polievanie vám zabezpečí nielen zdravú záhradu a bohatú úrodu, ale tiež pomôže ušetriť váš čas aj peniaze.

Polievajte dažďovou vodou

Dažďová voda je pre rastliny to najlepšie. Je mäkká, neobsahuje žiadne chemikálie a navyše má tú správnu teplotu, takže sa nemusíte báť, že by ste záhradu poliali príliš studenou alebo teplou vodou. Preto je ideálne mať v záhrade na vhodnom mieste pripravenú nejakú nádobu na zachytávanie dažďovej vody. Počas daždivých dní sa vám nazbiera aj do zásoby a následne máte z čoho čerpať, pričom vás táto voda navyše nič nestojí. Ak dažďovú vodu nemáte k dispozícii a polievate vodou z vodovodu, mala by ste ju nechať odstáť.

Foto: Lea Rae/Shutterstock.com

Počas teplých dní záhradu polievajte buď ráno, alebo večer

Keď príde na suché a teplé dni, musíte si polievanie záhrady správne načasovať. Pri nesprávnom načasovaní totiž môžete nechtiac svojej záhrade aj uškodiť. Ideálne je ranné polievanie, ale to znamená, že by ste si mali privstať a záhradu poliať už do 8 ráno. V prvom rade je pôda ešte vlhká z prípadnej rannej rosy a nie je ešte vyhriata od slnka. Voda sa tak do nej lepšie a rýchlejšie vsiakne a nedochádza k takému vyparovaniu. Nehrozí ani premočenie koreňov, pretože v priebehu dňa slnko prebytočnú vodu vysuší.

Ak vám to ráno časovo nevychádza, nemusíte zúfať. Môžete si totiž polievanie naplánovať na večer. Tiež si ale musíte dať pozor na správne načasovanie a ideálne by ste sa do polievania mali pustiť až po 7 večer. Vtedy už pôda nie je taká vyhriata, teploty nie sú také vysoké a je aj minimálne riziko spálenia rastlín. Taktiež nehrozí nadmerné vyparovanie vody z pôdy. Je tu však nevýhoda, že tým na noc vytvoríte vlhké podmienky, kedy sa na vaše rastliny môžu vybrať slimáky či iné druhy škodcov. Mali by ste sa tak pripraviť na boj proti nim.

Foto: Patrick Daxenbichler/Shutterstock.com

Pomôžte si aj mulčom a dobrou pôdou

Správne polievanie si vyžaduje svoj čas, aby ste rastlinám dopriali dostatok vody presne tak, ako to potrebujú. Ak polievanie uponáhľate, môže to pre vás skončiť len ako plytvanie vodou. Nemusíte ale polievať každý deň. Dôležitejšie je polievať poctivo a dôkladne a vždy sa dobre pripravte na to, čo idete polievať. Niektoré rastliny potrebujú menej závlahy, iné zase viac.

Dôležité je tiež mať dobre pripravenú pôdu. Ideálne je využiť kompost, substrát, hnoj alebo niečo iné, čo vám pomôže udržať vodu čo najdlhšie. Ak nič z toho nemáte k dispozícii, dobre poslúži aj mulč a nezáleží na tom, či to bude pokosená tráva alebo aj zmulčované konáre či kôra. Mulč pomôže udržať vlhkosť tam, kde ju potrebujete, keďže bráni odparovaniu vody. Navyše sa postupne rozkladá, vďaka čomu do pôdy uvoľňuje ďalšie živiny, ktoré môžu rastliny využiť.