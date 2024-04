Prečo sa zlodeji na dovolenke zamerali práve na vás? Týmto priťahujete pozornosť

„Zlodej na zavolanie“ Lee Thompson je profesionál, ktorý sa venuje ochrane bezpečnosti a odhaľovaniu najbežnejších bezpečnostných rizík. Jednou z jeho špecialít sú drobné krádeže, ktorých obeťou sa doma aj v zahraničí môžete stať veľmi rýchlo aj vy.

Thompson na stránkach magazínu The Telegraph uviedol tri spôsoby, podľa ktorých si zlodeji obvykle vytypujú obeť, a ako sa brániť pred prípadnou krádežou.

Zameriavajú sa na ľahké terče

Foto: tuaindeed/Shutterstock.com

Štúdia porovnávacej stránky Quotezone približuje, že k najväčšiemu počtu krádeží spomedzi všetkých turistických destinácií dochádza v Taliansku, a to najmä v Ríme. Lákadlom pre zlodejov je Koloseum, Fontána di Trevi a Panteón. Druhú priečku rebríčka obsadilo Francúzsko a tretiu Holandsko.

Thompson tvrdí, že na dovolenke sa každý môže stať obeťou zlodejov, no tí sa najčastejšie zameriavajú na osoby, ktoré sú na prvý pohľad majetné. Ku krádeži dochádza najmä vo chvíľke oslabenej pozornosti alebo ak obeť stratí dohľad nad svojimi vecami.

„Vreckári sa zameriavajú na ľudí, ktorí si nedávajú pozor, a tých, ktorí vyzerajú ako ľahký terč, a to nezávisle od spoločenského postavenia.“

Thompson dovolenkárom odporúča nenosiť so sebou drahé šperky a hodinky a dizajnérske kúsky.

Pozor na skupiny i príliš milých okoloidúcich

Vreckoví zlodeji môžu podľa odborníka fungovať dvomi spôsobmi: samostatne alebo v skupinách. Najčastejšie sa pritom zdržiavajú na rušných miestach, ako sú obchody, tržnice alebo stanice verejnej dopravy.

V prípade, že zlodeji operujú v skupine, jeden člen sa obvykle zameriava na odpútanie pozornosti obete, zatiaľ čo ďalší ju okradne.

„Môže to byť čokoľvek od hry až po výkrik, len aby odlákali vašu pozornosť, kým komplic nepozorovane ukradne vaše cennosti. Nenechajte sa preto ľahko rozrušiť.“

Pozor by ste si mali dávať aj na priateľských neznámych, ktorí môžu vyvolať náhly rozruch a odpútať tak vašu pozornosť od cenností. Za žiadnych okolností sa neobjímajte s neznámymi, ani s nimi neprichádzajte do žiadneho iného fyzického kontaktu.

Pár tipov pre bezpečnosť na dovolenke

Thompson odporúča dovolenkárom nechávať všetky cennosti v hotelovom sejfe. Noste so sebou len potrebné množstvo peňazí a do ulíc si neberte priveľké predmety, ktoré priťahujú pozornosť. Peniaze majte vždy na dohľad a odkladajte ich do predného vrecka alebo kapsičky.

Ak máte podozrenie, že si vás zlodeji vytypovali, pomôže zmena smeru cesty alebo vkročenie do najbližšej budovy. V najhoršom prípade ohláste podozrivú aktivitu polícii alebo bezpečnostnej službe.

Thompson na záver zdôrazňuje, že v každom prípade je najdôležitejšia osobná bezpečnosť, preto ak je v ohrození váš život alebo vaše zdravie, vzdajte sa cenností a čo najskôr vyhľadajte bezpečné zázemie. Ešte predtým sa pokúste vyhnúť akýmkoľvek konfrontáciám.