Takto oživíte umierajúcu rastlinu. V tomto prípade to už nemá zmysel

Padajúce listy, ovisnuté stonky, škodcovia. Jednoznačné znamenia, že vaša rastlina nie je šťastná. Neznamená to však, že nastal čas ju vyhodiť. Mnohé izbové rastliny sa dokážu zotaviť z hrozných podmienok. Musíte len vedieť ako na to.

Určite sa nepodarí zachrániť každú umierajúcu izbovku, no stojí za to to skúsiť. Na začiatku je však dobré preskúmať, či má vôbec ešte zmysel trápiť sa s tým. Izbová rastlina môže často vyzerať ako mŕtva alebo umierajúca, no stále v nej zostáva veľa života. Taktiež niektoré rastliny, prirodzene časť roka spia a stratia všetky svoje listy. Takže hoci to môže vyzerať alarmujúco, niekedy ide len o normálny proces.

Má zmysel rastlinu oživovať?

Začnite kontrolou stoniek. Živé stonky sú pružné, nelámavé a majú zelenú farbu. Ak je stonka drevnatá, nechtom zoškrabte časť kôry a skontrolujte, či je pod ňou zelené tkanivo.

Pre kontrolu koreňov jemne vytiahnite rastlinu z kvetináča. Živé korene sú biele alebo žlté s oblým tvarom. Zachrániť sa dajú dokonca aj rastliny s hnedými koreňmi. Ak sú však všetky korene kašovité a zhnité, je to znamenie, že už nie je šanca na oživenie.

Ak ste objavili známky života, je čas oživovať rastlinu. Tajomstvo spočíva v tom, že im dáte to, čo práve konkrétny druh potrebuje. Nie všetky izbové rastliny vyžadujú rovnaké množstvo slnka a vody, ani sa im nedarí pri rovnakých teplotách. Najskôr teda zistite, čo presne vaša rastlina potrebuje a potom sa pustite do záchrany.

Problémy z nadmerného zalievania

Jednou z najčastejších príčin úbytku izbových rastlín je nadmerná zálievka. Podmáčaná pôda neposkytuje priestor na pohyb vzduchu v pôde a spôsobuje tak udusenie koreňov. Najjednoduchšie riešenie je znížiť frekvenciu alebo množstvo zálievky. Medzi zavlažovaním nechajte vrchnú vrstvu pôdy vyschnúť.

Nadmerné zalievanie môže viesť k hnilobe koreňov. Ak počas úvodnej kontroly uvidíte hnednúce korene, rastlinu presaďte. Sterilizovanými nožnicami odrežte korene, ktoré vykazujú príznaky choroby, a znovu zasaďte do čerstvej pôdy. Potom začnite s miernejším zalievaním, aby mohla rastlina dýchať.

Problémy z nedostatočného zalievania

Keď je pôda príliš suchá, nie je najvhodnejšie ju polievať klasickým spôsobom. Namiesto toho skúste spodné zalievanie, čo je spôsob zavlažovania rastlín zospodu a nie z vrchu črepníka. Umiestnite celý kvetináč do umývadla, van alebo misky s vodou.

Takýmto spôsobom môže nasávať vodu zo dna kapilárnym pôsobením, ako je satie slamkou. Nechajte rastliny namočené 30 minút alebo kým nebude vrchná vrstva pôdy vlhká. Prebytočnú vodu z nádoby vylejte a nechajte vodu z kvetináča odtekať ďalších 10-15 minút. Spodné zalievanie je skvelým spôsobom, ako zalievať aj zdravé rastliny, pokiaľ si dáte pozor na čas a nenecháte ich vo vode príliš dlho.

Korene sa navzájom dusia

Rastliny, ktoré je potrebné presadiť, môžu vykazovať podobné príznaky ako pri nedostatočnom zalievaní. Korene v preplnenom kvetináči nedokážu prijať dostatok vody na podporu rastliny.

Môže to byť spôsobené tým, že sa korene navzájom dusia, alebo preto, že v nádobe nie je dostatok pôdy, ktorá by udržala dostatočnú vlhkosť, aby ju korene mohli absorbovať.

Spravte rastline nový zostrih

Orezávanie pomáha odstrániť odumreté alebo scvrknuté lístie. Rezanie stoniek podporuje nový rast pod bodom rezu, výsledkom čoho je hustejšia koruna. Odumreté stonky odrežte v mieste, kde vidíte zelené tkanivo. Ak uzlovitá stonka už má nový puk, odstráňte prebytok na konci, aby rastlina mohla sústrediť svoju energiu práve na toto nové miesto.

Sústreďte sa na hmyz a škodcov

Pri kontrole rastliny hľadajte známky poškodenia hmyzom. Niektorí škodcovia sú celkom viditeľní, zatiaľ čo iní za sebou zanechávajú dôkazy, ako sú napríklad pavučiny roztočov. Väčšina škodcov izbových rastlín sa dá pomerne ľahko liečiť.

V prípade izolovaných infekcií problém vyriešite jednoduchým odrezaním postihnutej časti. Mnoho bežných škodcov izbových rastlín sa dá odstrániť aj prúdom vody. Na väčšinu izbových rastlín môžete aplikovať aj insekticídne mydlá a oleje, čím sa zbavíte vajíčok škodcov.

Vhodné prostredie

Ak príčina zlyhania rastliny nie je zrejmá, skontrolujte podmienky pestovania. Príliš málo alebo príliš veľa svetla môže brániť rastline prosperovať, rovnako ako nesprávne teploty. Najskôr zistite, čo vaša rastlina potrebuje a potom skontrolujte, či má práve také podmienky.

Hnojenie môže viesť k stresu

Hnojenie rastlín pomáha, no hnojenie slabej rastliny môže viesť k ešte väčšiemu zhoršeniu. Najprv vyskúšajte iné kroky na oživenie a počkajte, kým sa rastliny zotavia, až potom pokračujte v hnojení. A pamätajte, že rastliny vo všeobecnosti v zimných mesiacoch netreba prihnojovať.