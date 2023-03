Nekvitne vám lopatkovec? Časté chyby, ktoré spomaľujú kvitnutie, a ako sa oň správne starať

Obľúbený lopatkovec, ktorý má lesklé zelené listy a jemné biele kvety, do domov prináša nielen oživenie, ale podľa povier aj šťastie, pokoj, nádej a prosperitu. Pestovatelia ho vyhľadávajú najmä pre nízke nároky na starostlivosť, ale aj krásne kvety, ktoré vydržia kvitnúť až mesiac. Ďalšou z výhod lopatkovca v domácnosti je jeho schopnosť čistiť ovzdušie.

Nízke nároky tejto rastliny však automaticky nesvedčia o tom, že sa pri pestovaní nemožno pomýliť. Nesprávna starostlivosť môže viesť k spomaleniu kvitnutia alebo jeho úplnému zastaveniu.

Ktorým chybám sa pri pestovaní lopatkovca rozhodne treba vyhnúť?

1. Priveľa vody

V snahe zabrániť vysychaniu rastliny sa pestovatelia uchyľujú k opačnému extrému – prelievaniu. Ide pritom o jednu z najčastejších príčin úhynu všetkých druhov rastlín v domácnosti. Obzvlášť citlivé na tento prešľap sú lopatkovce.

Pôda rastliny by nemala byť príliš mokrá ani suchá, ale jemne vlhká. Kvet by takisto nemal dlho stáť v nahromadenej vode, čo môže spôsobiť hnitie koreňov.

Pred polievaním vždy prstom skontrolujte vlhkosť substrátu. Nestačí však hľadieť len na jeho povrch – zamerajte sa aj na vlhkosť v hĺbke niekoľkých centimetrov. Ak je pôda suchá, môžete ju poliať, ideálne filtrovanou vodou, ktorá neobsahuje chemikálie toxické pre lopatkovec.

2. Málo hnojenia

Počas jari a leta podporíte rast a kvitnutie lopatkovca pravidelným alebo občasným hnojením. Špecializované hnojivá obsahujú živiny a prospešné látky, ktoré vo vode nenájdete, a preto dodávajú rastlinám všetky potrebné prostriedky na ďalšie kvitnutie.

3. Málo vlhkosti

Keďže pôvodne pochádzajú z dažďových pralesov, lopatkovce milujú teplé a vlhké prostredie, ktoré im treba dopriať aj v interiéri, čo je náročné najmä počas zimy, keď zapnuté kúrenie oberá vzduch o vlahu.

Pomôžte si niekoľkými tipmi: umiestnite lopatkovec do vlhkejšej miestnosti, napríklad do kuchyne alebo kúpeľne. V suchších miestnostiach dbajte na pravidelné rosenie a polievanie, takisto často vetrajte. Mali by ste tiež pravidelne utierať prach na jeho listoch.

4. Priveľa slnka

Rastlina si pre správny rast vyžaduje kontakt s nepriamym slnkom – slnečné lúče ju totiž môžu spáliť. Môžete ju umiestniť aj do tmavej miestnosti alebo tmavého rohu, kde slnko bežne nepreniká.