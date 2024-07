Video: V národnom parku došlo k explózii, areál do konca sezóny uzavreli

Časť Yellowstonského národného parku v americkom štáte Wyoming uzatvorili po tom, ako tam v utorok (23. júla) došlo k hydrotermálnej explózii. Pri výbuchu spod zeme vytryskol gejzír horúcej pary a vody, do vzduchu sa uvoľnili aj úlomky zeme. Informuje o tom portál NBC News s tým, že areál bude uzatvorený do konca sezóny 2024.

Pri explózii sa nik nezranil, turisti však utekali z miesta, čo potvrdzujú aj zábery zverejnené na sociálnych sieťach.

BREAKING: A hydrothermal explosion occurred in the Biscuit Basin area of Yellowstone National Park on Tuesday. pic.twitter.com/VpjL7njKT0