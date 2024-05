Najväčšia chyba, ktorú robia nevesty pri skúšaní svadobných šiat

Spomedzi povinností, ktoré patria k zariaďovaniu svadobného dňa, nákup svadobných šiat obsadzuje prvé priečky rebríčka priorít každej nevesty. Šaty chceme mať v prvom rade pekné, no rovnako dôležitý je aj ich rozmer a pohodlnosť.

Majiteľka obchodu so svadobnými šatami Shannon Martinová prezradila portálu Mirror niekoľko chýb, ktoré podľa nej často sprevádzajú nákup a skúšanie svadobných šiat.

O veľkosť menšie

Foto: Olena Yakobchuk/Shutterstock.com

Podľa Martinovej jednou z najčastejších chýb pri nákupe šiat je kupovanie menších čísel v domnienke, že neveste sa do svadby podarí schudnúť. Podnikateľka sa podľa vlastných slov každý týždeň stretáva so ženami, ktoré sú nespokojné so svojou váhou.

„Nevesty čelia obrovskému tlaku, aby schudli – ale prečo? Po tom, ako sa vydajú, priberú naspäť všetky tie kilá, tak ako každý. Ľudia sa ma často pýtajú, či musia schudnúť, kým si prídu vyskúšať šaty. Je to hrozné.“

Namiesto prispôsobovania svojho výzoru šatám Martinová odporúča nájsť si obchod, ktorý prispôsobí šaty vám. Ako tvrdí, dnes je v ponuke množstvo šiat, ktoré dobre padnú ženám akejkoľvek konfekčnej veľkosti.

Ako správne nakupovať

Väčšina svadobných šiat sa dá rozšíriť alebo zúžiť o jednu až dve veľkosti. Nevesty by si mali vyberať rovnakú veľkosť ako pri nákupe bežného oblečenia.

Martinová pripomína, že personál svadobných salónov je tu na to, aby vám pomohol vybrať šaty, ktoré sa hodia presne na vašu postavu. S nákupom by ste podľa nej mali začať 12 až 18 mesiacov pred svadbou.

„Vyhnite sa panike. Ak si s výberom dávate načas, nechajte si väčšiu časovú rezervu, ale zas nie príliš veľkú, aby ste na to nezabudli. Trvá približne šesť mesiacov, kým vám objednáme a pripravíme šaty na mieru.“

Prečítajte si aj: Zvláštny pôvod svadobných tradícií: Od krájania torty až po hádzanie kytice