Dievčatko tvrdilo, že v jej izbe žijú príšery. Kamera odhalila za stenou niečo neuveriteľné

Trojročná Sawyer Classová sa sťažovala svojim rodičom, že počuje príšery v stene. Rodina z mesta Charlotte v Severnej Karolíne pritom nedávno spoločne sledovala film Príšerky s.r.o., keď sa ich dievčatko začalo sťažovať na strašné zvuky vo svojej izbe. Matka dieťaťa Ashley Classová povedala pre People, že Sawyer začala mať nočné mory a nechcela zostať vo svojej izbe.

Neskôr však rodičia spozorovali, že do podkrovia ich storočného domu vniklo niekoľko včiel. Viacerí včelári im povedali, že sa nemajú čoho obávať, ale jeden z nich si so sebou priniesol termokameru. Tá odhalila za stenou detskej izby niečo neuveriteľné.

V stenách žili desaťtisíce včiel

Classová pre People uviedla, že si najprv myslela, že je v stene nejaké telo. “Spýtala som sa, čo to je. A on povedal, že si myslí, že je to úľ. Ešte ani nemal na sebe včelársky výstroj, ale vzal kladivo a búchal do steny. Včely sa vyrojili ako v horore," povedala Classová.

Podľa denníka The Guardian si včely budovali úľ v stene osem mesiacov. Po viacerých prácach z domu odstránili viac ako 100 kilogramov medu spolu s viac ako 50 000 včelami. Včely tiež spôsobili škody na elektrickom vedení vo výške 20 000 dolárov.