Bežný produkt z kúpeľne podporí rast kvetov orchidey. Pomáha aj koreňom a listom

Orchidey patria k najobľúbenejším izbovým rastlinám, avšak mnohých odrádza starostlivosť o ne. Ak patríte k tým, ktorí bojujú s malými kvietkami, je načase vyskúšať tento trik. Výhodou je, že túto položku zrejme máte vo svojej kúpeľni.

V súčasnosti koluje internetom mnoho tipov, ako podporiť orchideu v kvitnutí, a jedným z nich je práve používanie epsomskej soli. Ide o lacný a jednoduchý spôsob, ako doplniť rastline výživu, na ktorý nedajú mnohí dopustiť.

S tým súhlasí aj odborníčka na izbové rastliny a záhradníctvo z All About Gardening Melissa Strauss: „Áno, začlenenie epsomskej soli do vašej rutinnej starostlivosti o orchidey je skvelý spôsob, ako zväčšiť kvety.” Pomôže to aj vitalite listov.

Dôkazom sily epsomskej soli je aj fakt, že sa sa každoročne úspešne používa na hnojenie plodín stoviek fariem. Je tiež veľmi obľúbená u komerčných pestovateľov orchideí, informuje portál Express.

V prvom rade je dôležité poznamenať, že epsomská soľ je úplne odlišná od soli používanej pri varení. Podľa expertky vypĺňa medzeru v štandardných hnojivách. Keď ju pridáte k vašej bežnej starostlivosti o orchideu, môžete výrazne posilniť rastlinu, ako aj jej kvety.

S výhodami epsomskej soli súhlasí aj odborníčka na orchidey, Amanda Matthewsová z Orchideria. Podľa nej je pre údržbu a výživu orchidey mimoriadne prospešná. Povedala:

„Nielen, že pomáha pri tvorbe chlorofylu, epsomská soľ pomáha pri stavbe buniek, správnej hydratácii a vyplavuje orchideu od zvyškov soli. Zväčší kvety a listy budú živšie, čo vašej orchidei neublíži."

Prečo epsomská soľ prospieva orchideám?

Keďže väčšina komerčných hnojív ponúka dusík, draslík a fosfor, ktoré orchidey potrebujú, existuje množstvo ďalších živín, ktoré by im prospeli. Medzi tie živiny patrí horčík a síra. Podľa Melissy to vo väčšine týchto hnojív na orchidey bohužiaľ chýba. Povedala:

„Epsomská soľ je minerálna zmes síry, horčíka a kyslíka. Aj keď je kyslík dôležitý pre ľudí, je tiež veľmi dôležitý pre bunkové zdravie rastlín.“

Expertka tiež vysvetlila, že viac kyslíka pre rastliny znamená väčšie a zdravšie koreňové systémy. Úlohou sodíka v rastlinách je pôsobiť ako vozidlo pre pohyb symbiotických baktérií a húb. Tie sú dôležité pre celkové zdravie rastliny. Bez prítomnosti síry by sa inak k rastline nedostali. Poslednou súčasťou je horčík, ktorý robí rastliny zelenými. Bez neho by bol ich rast spomalený.

Okrem toho epsomská soľ pomáha rastlinám očistiť ich korene od nahromadených solí z konvenčných hnojív. Pôsobí aj ako odstrašujúci prostriedok proti slimákom a iným záhradným a domácim škodcom.

Ako používať epsomskú soľ na hnojenie orchideí

Ak chcete použiť epsomskú soľ na orchidey, rozmiešajte jednu polievkovú lyžicu v štyroch litroch vody. Túto zmes odporúča Amanda na polievanie orchideí trikrát až štyrikrát do roka.