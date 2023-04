Jarná starostlivosť o ruže: Toto musíte spraviť a budú kvitnúť celú sezónu

Existujú štyri úlohy, ktoré musíte spraviť, aby ste po zime vzkriesili ruže a pripravili ich na letné kvety. Ruže majú povesť náročných na pestovanie, ale realita je taká, že väčšina z nich bude rásť a kvitnúť, aj keď ich zanedbávate. Správne kroky na začiatku sezóny však zabezpečia, že počas vegetačného obdobia budete mať menej problémov a budete sa môcť tešiť z krásnych kvetov.

Odstráňte zimnú ochranu

Ak ste mysleli na ruže aj na jeseň, tak ste im určite nejakým spôsobom zabezpečili ochranu pred mrazmi. Skorá jar je potom ideálnym časom na odstránenie tejto ochrany. Spravte to však až vtedy, keď ste si istý, že už nehrozia mrazy.

Nie je to však samotné chladné počasie, ktoré ruže zabíja, ale skôr opakované cykly zmrazovania a rozmrazovania, ktoré vážne poškodzujú rastlinné tkanivá. Preto neodhaľujte ruže, kým si nebudete istý, že teplé dni už nebudú prerušovať mrazivé noci.

Čas na prerezávanie

Možno ste ruže prerezali v rámci procesu zazimovania, ale ak ste tento krok vynechali na jeseň, skorá jar je ideálny čas na prehliadku kríkov a potrebné prerezávanie. Aj keď ste na jeseň urobili nejaké prerezávanie, je pravdepodobné, že končeky trochu odumreli, čo si vyžaduje ďalšie prerezávanie. Prerezávanie pred otvorením listových pukov spôsobí, že ružový krík vloží svoju plnú energiu do nového rastu.

Nakŕmte ružové kríky

Rovnako ako pri väčšine rastlín aj v prípade ruží je dodanie výživy dôležité na jar, keď začínajú aktívne rásť. Prvé hnojenie im môžete dopriať v čase prerezávania.

Na trhu nájdete hneď niekoľko hnojív určených pre ruže, no vystačíte si aj so všeobecným univerzálnym hnojivom. Myslite tiež na to, že hnojivá s pomalým uvoľňovaním sa musia aplikovať menej často ako hnojivá rozpustné vo vode.

Skúsení záhradkári prisahajú na silu epsomskej soli, no to či extra dávka horčíka rastlinám skutočne prospieva, nebolo dokázané.

Zabezpečte proti chorobám a škodcom

Ruže sú náchylné na hubové ochorenia. Ak ste si aj vybrali ruže odolné voči chorobám, je veľmi ťažké zabrániť všetkým hubovým ochoreniam. Preto je na jar na mieste zvážiť preventívny postrek, a to aj pri ekologicky pestovaných ružiach.

Dobrou voľbou pre jarný postrek je napríklad zmes hydroxidu vápenatého a síry, ktorá zabije všetky spóry húb.

Všetky tieto aktivity pripravia ružiam dobrý a zdravý vstup do sezóny. Starostlivosť, ktorú im venujete na jar, sa odrazí na celom vegetačnom období.