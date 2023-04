Jarné prerezávanie ruží: Takto musíte postupovať, aby ste sa dočkali krásnych kvetov

Mnohým rastlinám prospieva pravidelné prerezávanie a ruže v tomto nie sú výnimkou. Prerezávanie môže nielen zlepšiť vitalitu kvetov, ale aj predĺžiť životnosť ruže. Aby ste rastlinu nepoškodili, je dôležité pustiť sa do tejto práce správnym spôsobom v tom správnom ročnom období. Dôležitá je pritom aj odroda ruže.

Ideálny čas na prerezávanie ruží

Ruže je možné kategorizovať do rôznych typov, vrátane popínavých, roztrúsených a kríkových ruží. Popínavé ruže sa bežne strihajú koncom leta po období kvitnutia, hoci renováciu možno vykonať medzi koncom jesene a koncom zimy. Iné odrody ruží je možné orezať už teraz, čím zabezpečíte, že budú tento rok pekne kvitnúť. Ideálnym časom na prerezávanie ruží je marec, hoci v teplejších oblastiach sa to dá urobiť aj vo februári.

Ako prerezávať ruže

Pri prerezávaní akejkoľvek rastliny je dôležité, aby bola čistá, takže by ste mali svoje záhradnícke nožnice udržiavať ostré a čisté. Pre dlhšie stonky použite nožnice alebo prerezávaciu pílku, aby ste si prácu uľahčili.

Režte pod uhlom 45° na správnom mieste

Stonky vždy režte pod 45-stupňovým uhlom, či už ide o prerezávanie, orezávanie hláv alebo rezanie kvetín na kyticu. Vyhnete sa tak zadržiavaniu vody na reze.

Keď si vyberiete vetvu na rezanie, snažte sa nájsť oko púčika smerujúce von zo stredu rastliny. To ľahko spravíte so záhradnými kríkmi. Očko púčika alebo latentný púčik je hrbolček na konári, ktorý na jar vyraší. Odrežte asi 5 mm nad okom.

Starostlivosť po rezaní

Po ostrihaní ružu nakŕmte hnojivom - buď špeciálnym na ruže, alebo univerzálnym hnojivom. To jej poskytne všetky živiny, ktoré potrebuje, a podporí silný rast na nadchádzajúcu sezónu.

Na záhon tiež môžete pridať mulč a zlepšiť tak kvalitu pôdy.

Všetko s mierou

Pri všetkých tých prerastených kríkoch z predchádzajúcich mesiacov je pochopiteľné, že ich chcete dávať do formy. Nesmiete to však preháňať. Ak sa to robí príliš agresívne, môže to trvalo poškodiť rastlinu, spomaliť jej rast a urobiť ju náchylnou na choroby.

Prerezávanie je jednoducho rezanie listov, ktoré rastlina potrebuje na výrobu potravy. Takže prílišné prerezávanie rastliny znamená, že ju vyrábať nemôže.