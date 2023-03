Púšťate sa do úprav záhrady? Takto bude bezpečná aj pre vašich domácich miláčikov

Už čoskoro sa zrejme mnohí pustíte do jarných prác. Zveľaďovanie záhradky môžete však poňať aj trochu inak - s ohľadom na svojich domácich miláčikov.

Ako teda urobiť vonkajší priestor bezpečnejší pre vášho chlpáča?

Odstráňte jedovaté rastliny

Niektoré kvety a rastliny môžu byť síce krásne, no pre domáce zvieratá môžu byť nebezpečné, keď sa dostanú do ich blízkosti a zjedia ich časti. K tým najbežnejším rastlinám, ktoré sú potenciálnym rizikom, patria ľalie, brečtan či begónie. Mali by ste ich zo záhrady odstrániť alebo zabezpečiť tak, aby sa k nim zviera nedostalo.

Zablokujte únikové cesty

Prejdite sa po záhrade a skontrolujte, či sa tam neschovávajú nejaké pravdepodobné únikové cesty. Ak je v plote medzera alebo je záhradná brána uvoľnená, ich rýchle upevnenie by malo byť prioritou. Keď totiž príde na hľadanie miest, cez ktoré by mohli ujsť, váš maznáčik nebude váhať.

Vyberte plot vhodný pre domáce zvieratá

Plot je potrebný na to, aby ste mali zvieratá v záhrade v bezpečí. Dôležité je však aj to, aby im neublížil samotný plot, ak sa naň pokúsia vyskočiť, radí portál House Beautiful.

Výber klasického štýlu perovej dosky môže byť skvelou voľbou, pričom nezabudnite na jej spodok umiestniť nejaké kamene, aby ste zabránili kopaniu.

Vytvorte oblasť na schladenie

Chladiaci priestor umožní domácim miláčikom vychutnať si teplé počasie vonku bez toho, aby sa príliš zahriali. Môžete buď vytvoriť tienisté miesto v záhrade, alebo využiť vodný prvok, ktorý im umožní okamžite sa schladiť.

Vyhlaďte ostré hrany

Popozerajte sa pozorne po záhrade a objavte miesta, kde by sa mohli vaši domáci miláčikovia zraniť. Či už je to hrdzavý klinec, ktorý trčí zo záhradnej chatky, alebo ostrá hrana terénnych úprav, vyhladenie ostrých rohov alebo odstránenie akéhokoľvek nebezpečenstva pomôže ochrániť vašich chlpatých priateľov pred zranením.

Vytvorte priestor na zábavu

Ak máte dobrodružné mačky, je nevyhnutnosťou mať niečo, po čom sa budú môcť šplhať. Niečo ako guľatina alebo lezecká konštrukcia, na ktorú môžu vyskočiť, im umožňuje hrať sa a škrabať si pazúry. Umiestnite ho však tak, aby to nemohlo byť použité na potenciálny útek.

Psy i mačky ocenia príjemný priestor, kde sa môžu pokojne hrať. Ak budú mať truhlicu alebo kôš s obľúbenými hračkami, loptičkami alebo maškrtami, budú sa môcť vonku na záhrade baviť celé hodiny.

Vyhnite sa používaniu prípravku na ničenie buriny

Aj keď burina môže byť skutočným škodcom, je naozaj dôležité, aby ste zbytočne nepoužívali prostriedky na ničenie buriny v celej záhrade, keď máte zvieratá. Ak by váš maznáčik požil niektorú z chemikálií, mohli by pociťovať príznaky vrátane zvracania, svalovej slabosti alebo letargie.