Toto robí stres s vaším telom. Ako sa s dôsledkami vysporiadať?

Ľudia po celom svete trpia zdravotnými problémami, ktoré sú vyvolané stresom či úzkosťou. Je až strašidelné, čo všetko môže stres vyvolať v tele. Ak napríklad navštívite lekára s tým, že máte veľké bolesti hlavy, je pravdepodobné, že máte migrénu. Tie najčastejšie prichádzajú v stresujúcom období. Záchvaty môžu trvať aj hodiny či dni, čo spôsobí mnohokrát problémy s koncentráciou, zmenu nálady, únavu či citlivosť na svetlo.

Pokiaľ stres prinesie do vášho života migrénu, existuje pár riešení, ako sa s bolesťou vysporiadať. Dôležité je mať celý rad možností liečby a nevzdávať sa. Neexistujú žiadne špecifické techniky zvládania stresu v spojení s migrénou. Zväčša to funguje na princípe pokus-omyl. Keď vyčerpáte užívanie aspirínu, paracetamolu alebo ibuprofénu, je na mieste navštíviť lekára a nasadiť zásadnejšiu liečbu. Isté štúdie ukazujú pozitívne výsledky s doplnkom vitamínu B2, byliny horca či koenzým Q10.

Ďalším „kamarátom“, ktorý ide ruka v ruke so stresom, je vypadávanie vlasov. Podľa Guardianu by na toto mohlo pomôcť zvýšenie železa v tele a tiež vitamín D. V prípade, že vypadávanie pokračuje a nie je možné to zastaviť, opäť, navštívte lekára.

Pitný režim je najdôležitejší

Ľudia bojujúci so stresom sa často sťažujú aj na bolesti brucha. Pokiaľ telo zažíva nepokoj, prepína sa na režim boja či úteku, to znamená, že vysiela signály do čreva na spomalenie trávenia. V takomto prípade je veľmi nápomocná prechádzka na čerstvom vzduchu, ktorá znižuje aj úzkosť. Podstatný je aj dostatočný pitný režim.

Psychosociálne stavy, akým je stres či depresia, môžu vyvolať škrípanie zubov. Veľakrát sa to deje aj počas spánku, keď o tom vôbec nemáme vedomosť. To môže spustiť bolesť tváre a postupne prejsť aj do migrény. V období, keď pociťujeme stres, čoho výsledkom by mohlo byť škrípanie zubov, mali by sme obmedziť alkohol, antidepresíva či kofeín. Liek na to neexistuje, no pokiaľ sú možnosti zníženia príznakov, tak to za pokus určite stojí.

Špecializovaní zubári dokonca vytvárajú presne na váš chrup dlahu, ktorá slúži ako chránič úst. Používa sa najmä v noci a umožňuje žuvacím svalom zrelaxovať a chráni zuby.

Akné, kožné ochorenia a zhoršenie pokožky. Toto všetko môže byť spojené so stresom. V takomto prípade je opäť na mieste zistiť, či máme v tele dostatok tekutín a hlavne, aký je náš spánok. Je podstatné dodržiavať pravidelný režim spánku. Pokiaľ sa vám nedá zaspať, obmedzte svetlá obrazoviek aspoň polhodinu pred spánkom alebo si pred tým dajte relaxačný kúpeľ.

Čo sa týka problémov s pokožkou, tak pomôže pravidelné cvičenie. Znižuje zápal, podporuje lepšie hojenie a zlepšuje prietok krvi, a čo je najdôležitejšie – znižuje čas venovaný stresovaniu. Napríklad cvičenie jógy má veľký vplyv aj na myšlienky, keďže sa snaží dostať telo a myseľ do stavu pokoja.

Dobrým pomocníkom je aj jedlo. V tomto je vhodné smerovať naše chute na ovocie, zeleninu a celkovo na rastlinnú stravu, tá je totiž protizápalová. Či už sa rozhodnete bojovať proti stresu a jeho účinkom alternatívnou liečbou, majte na pamäti, že pokiaľ problém nevyriešite sami, neváhajte sa obrátiť na lekára.