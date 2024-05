Video: Takto sa škvrna na koži dokáže zmeniť na melanóm. Na tieto znaky si dávajte pozor

Alarmujúce časozberné video ukazuje, ako sa malá tmavá škvrna na koži môže v priebehu desiatich rokov zmeniť na smrtiacu rakovinu.

Lekári dlhodobo upozorňujú verejnosť, aby si dávala pozor na nové znamienka alebo zmeny na existujúcich znamienkach, ktoré sú varovnými príznakmi melanómu. Klip ukazuje, aké jemné a postupné môžu byť tieto zmeny na koži.

Hoci sa riziko melanómu zvyšuje s vekom, počet prípadov diagnostikovaných u mladých ľudí je stále vyšší a stáva sa jedným z najčastejších typov rakoviny u ľudí vo veku 15 až 34 rokov.

Video, ktoré vytvoril doktor Christopher Chang, využíva umelú inteligenciu, aby ukázal, ako by mohol vyzerať vývoj melanómu kože v priebehu 10 rokov.

Klip zobrazuje malý kúsok kože, ktorý postupne tmavne a postupuje od štádia 0 až po štádium 4 melanómu. Spočiatku vyzerá škvrna na koži ako peha alebo starecká škvrna a je sotva viditeľná.

Až v šiestom roku časového úseku sa znamienko vyvinie do štádia 0 melanómu, pričom mierne podlhovastá škvrna na koži nadobudne svetlo purpurovo-hnedý odtieň.

Lekári často používajú na opis rakoviny kože číselný systém štádií. V štádiu 0 sú rakovinové bunky prítomné len v hornej vrstve kože. Toto štádium sa označuje aj ako melanóm in situ. U ľudí s melanómom in situ zvyčajne nehrozí, že by sa melanóm rozšíril do iných častí tela.

Po šiestom roku sa škvrna vyvíja rýchlejšie. Do siedmeho roku sa škvrna trochu zväčší a stmavne, čím sa vyvinie melanóm v prvom štádiu. V tomto štádiu melanómy nebývajú hrubšie ako 2 mm.

V štádiu 2 melanóm výrazne stmavol. Má nerovný okraj a dve rôzne farby, čo sú kľúčové varovné znaky melanómu. V štádiu 2 sú melanómy zvyčajne hrubšie ako v štádiu 1, ale nerozšírili sa do iných častí tela.

V štádiu 3 sa však rakovina môže rozšíriť do lymfatických ciev alebo lymfatických uzlín, ktoré sú najbližšie k melanómu. Na časozbernom zázname je vidieť, že znamienko je v tomto štádiu tmavšie a hrubšie, s načervenalým okrajom.

Do deviateho roku melanóm pokročil do štádia 4, pričom sa na jeho povrchu vytvorila chrasta a nadobudol takmer čierny odtieň. Štádium 4 melanómu znamená, že rakovina sa rozšírila do iných orgánov, ako sú pľúca, pečeň, kosti alebo mozog. Ide o tzv. metastatický melanóm.

Kedy navštíviť lekára kvôli možným príznakom rakoviny kože

Niektoré melanómy vznikajú z existujúcich znamienok. Zvyšok však vyrastá na predtým normálnej koži. Mali by ste navštíviť, ak spozorujete:

nové abnormálne znamienko

znamienko, ktoré sa zdá, že rastie alebo sa mení

zmenu na predtým normálnom kúsku kože

znamienko, ktoré svrbí alebo je bolestivé

materské znamienko, ktoré krváca alebo sa na ňom tvorí chrasta

znamienko, ktoré vyzerá ako zapálené

nezvyčajné znamienko alebo hrčka na koži, ktorá pretrváva dlhšie ako niekoľko týždňov - najmä ak máte oslabenú imunitu

tmavá oblasť alebo čiara pod nechtom, ktorá nie je spôsobená poranením

Čím skôr sa melanóm odhalí, tým ľahšie sa lieči a tým väčšia je pravdepodobnosť, že liečba bude úspešná.