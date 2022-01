Bežná chyba pri príprave, ktorá oberá čaj o živiny: Takto dosiahnete najlepšiu kvalitu

Každý milovník čaju obľubuje vlastný spôsob prípravy, o ktorom vďaka skúsenostiam vie, že mu dodá tú najlepšiu chuť. Pri príprave čaju ale netreba hľadieť iba na chuť, ale aj na jeho nutričnú hodnotu.

Kami McBrideovú možno už poznáte ako autorku knihy Liečivé bylinky v kuchyni. Táto žena zasvätila celú svoju kariéru štúdiu bylín a ich liečivých účinkov, a pre portál Mind Body Green najnovšie uviedla, že ľudia pri príprave čaju často opakujú jednu výraznú chybu, kvôli ktorej nápoj oberajú o dôležité živiny.

Ako dlho lúhovať a prečo je to dôležité

Predtým, ako sa prvýkrát napijeme čaju, ho musíme nechať vylúhovať. Väčšina konzumentov sa ale uchyľuje ku krátkemu 1-2-minútovému lúhovaniu, čo je podľa McBrideovej žalostne málo.

Rýchle lúhovanie síce nijako neznehodnocuje chuť čaju, ale ak jeho čas predĺžime, môžeme tak získať oveľa bohatšiu dávku živín, a dokonca aj výraznejšiu chuť. Toto pravidlo treba uplatniť najmä pri používaní čaju baleného vo vrecúškach.

Prečítajte si aj: Toto spravia 4 šálky čaju denne s vaším srdcom

Pri plnení čajových vrecúšok je potrebné rozdrviť vysušené bylinky na menšie kúsky, vďaka čomu získajú väčšiu plochu na povrchu. Tá prichádza do kontaktu s kyslíkom, ktorý môže otupiť príchuť. Podľa McBrideovej je bylinný čaj vo vreckách „oveľa menej intenzívny kvôli tomu, ako ho skladujeme“.

Každý čaj má špecifický čas potrebný na lúhovanie. Pozor si na to treba dať zvlášť pri čiernom, zelenom a oolong čaji, väčšina ostatných by sa však mala lúhovať aspoň po dobu 15 minút. Vďaka tomu sa do hrnčeka uvoľnia všetky polyfenoly bohaté na antioxidanty.

Ako vyzerá ideálny postup