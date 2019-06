Video: Kuchár odhalil, v čom je skryté tajomstvo triku s cesnakom, ktorý pobláznil svet

Sociálne siete ovládol trik, ako vytiahnuť strúčik cesnaku rovno bez šupky. No ako je to so všetkými zlepšovákmi, aj v tomto prípade musíte ovládať správnu techniku na to, aby ste dosiahli výsledky ako vo videu. Glen Powell sa preto rozhodol preskúmať trik s nožíkom, ktorý obletel svet a zistil, že k dokonalosti chýba len jeden krok.

Glen si najprv myslel, že chyba bude v samotnom cesnaku a preto skúsil kúpiť viaceré druhy. Neskôr však zistil, že v cesnaku to nie je a na perfektné zvládnutie triku potrebujete urobiť jeden dôležitý krok - ostrým nožíkom musíte oddeliť strúčiky od stredu a keď do nich následne zabodnete nôž, dokážete ich skutočne jednoducho vypáčiť bez šupky.

Video: S týmto trikom to už určite zvládnete