Video: Toto ste ešte nevideli! Neuveriteľný trik, ako očistiť cesnak, ovládol internet

Na sociálnych sieťach sa začal šíriť nový trik, ako dostať strúčiky cesnaku von rovno bez šupky, čím si výrazne ušetríte čas s ich čistením. Mnohí diskutujúci priznávajú, že im doteraz nenapadlo, že čistenie cesnaku môže byť takto jednoduché. Valentina na Twitteri ukázala, že jediné, čo k tomu potrebujú, je nôž.

Valentina zabodne nožík do spodnej časti strúčiku cesnaku a jedným pohybom smerom do dola ho vypáči rovno zo šupky. Tento spôsob je oveľa jednoduchší ako pracné čistenie každého strúčika, alebo vkladanie cesnaku do nádoby, ktorou trasieme, kým sa šupka neoddelí. Mnohí ľudia na sociálnych sieťach uviedli, že virálne video, ktoré obletelo svet, im zmenilo život.

Video: Toto je najrýchlejší spôsobe čistenia cesnaku

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

pic.twitter.com/14GGJDQhRj