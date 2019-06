6 skrytých príčin opuchnutých nôh a členkov, ktoré značia vážne problémy

Opuchnuté nohy a členky trápia mnohých z nás, pričom tento nepríjemný stav je zvyčajne spôsobený dlhodobým státím alebo chôdzou, nosením nepohodlnej obuvi alebo tehotenstvom. No v niektorých prípadoch sú opuchnuté nohy a členky varovným príznakom závažnejších zdravotných problémov, ktoré by nemali byť ignorované.

Pozrime sa bližšie na šesť základných zdravotných problémov, ktoré môžu spôsobiť opuch nôh a členkov.

1. Problémy so žilami a cievami

Vekom sa u ľudí môže zhoršovať funkcia obehového systému a v nohách sa zbiera viac krvi. Medzi ďalšie problémy so žilami patrí aj hlboká žilová trombóza, ktorá môže viesť k opuchu nôh. Krvné zrazeniny blokujú návrat krvi z nôh do srdca a udržujú tekutinu v nohách. Bez liečby sa tento stav môže stať fatálnym, pretože krvná zrazenina sa môže v tele premiestniť, môže sa dostať do pľúc a spôsobiť pľúcnu embóliu, alebo dokonca viesť k ischemickej cievnej mozgovej príhode, ak zablokuje tepnu, ktorá dodáva krv do mozgu.

2. Ochorenie srdca

Opuch nôh alebo edém môže byť tiež spôsobený srdcovým zlyhávaní. Srdce vtedy nedokáže vytlačiť krv z nôh do hornej časti tela. Opuch nôh a chodidel môžu spôsobovať ochorenia srdcových chlopní. Buďte zvlášť opatrní, ak spozorujete akékoľvek iné príznaky srdcového ochorenia, ako je bolesť na hrudníku, únava a dýchavičnosť.

3. Môžete mať ochorenie obličiek

Jednou z hlavných funkcií našich obličiek je vylučovanie tekutín z nášho tela. Keď obličky nemôžu plniť túto funkciu, nadbytočná tekutina a sodík ostávajú v tele a spôsobujú opuchy. Tento stav môže byť spôsobený močovými infekciami, ktoré poškodzujú drenážny systém obličiek a môžu spôsobiť pyelonefritídu - zápal obličkovej panvičky a obličky. Edém spôsobený zlyhaním obličiek sa zvyčajne vyskytuje v nohách a okolo očí.

4. Problémy s pečeňou

Okrem iných funkcií pečeň produkuje proteín nazývaný albumín. Tento proteín udržuje tekutinu v krvnom obehu a zabraňuje tomu, aby prenikla do tkanív. Niektoré ochorenia pečene môžu znížiť hladinu albumínu v krvi a spôsobiť, že tekutina prechádza z krvného obehu do tkanív tela. V tomto prípade sa opuch môže vyskytnúť nielen v nohách a členkoch, ale aj v iných častiach tela.

5. Zlyhanie lymfatického systému

Spolu s cievami lymfy dodávajú kyslík a živiny do tkanív a orgánov, odstraňujú odpad a oxid uhličitý. Keď sa lymfatické cievy zablokujú a nevykonávajú drenážnu funkciu, môže to viesť k abnormálnemu nahromadeniu tekutiny nazývanej lymfedém. Lymfedém sa môže vyskytnúť v dôsledku infekcií, chirurgického zákroku, traumy, ožarovania, liečby rakoviny a ďalších faktorov.

6. Lieky, ktoré užívate, nie sú pre vás vhodné

Pomerne často sú opuchy nôh a členkov vedľajší účinok liekov, ktoré užívate. Patria sem NSAID lieky proti bolesti, hormonálna antikoncepcia, steroidy a ďalšie lieky. Ak sú vaše nohy opuchnuté, skúste s vašim lekárom konzultovať, či to nie je dôsledok užívania niektorých liekov.

Ak sú opuchy nôh a členkov spôsobené nepohodlnou topánkou alebo dlhím státím, tento stav môžete ľahko liečiť doma tak, že si odpočiniete s nohami zdvihnutými nad úroveň srdca. Ak sa vám zdá, že príznaky nezmiznú po dlhom odpočinku, alebo ak máte podozrenie, že sú za nimi závažné zdravotné problémy, okamžite kontaktujte svojho lekára.