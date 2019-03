Ako si znížiť tlak pomocou zemiakov

Konzumácia zemiakov znižuje krvný tlak bez toho, aby spôsobila nárast hmotnosti, potvrdila štúdia publikovaná vo vedeckom žurnále Journal of Agricultural and Food Chemistry. Každodenná konzumácia dvoch porcií zemiakov so šupkami je takmer rovnako účinná pri znižovaní krvného tlaku ako konzumácia ovsených vločiek.

Veľkú časť účastníkov štúdie tvorili pacienti s vysokým krvným tlakom, ktorí užívali lieky, no zemiaky im pomohli dosiahnuť lepšie výsledky.

Zemiaky nie sú škodlivé, dôležitá je príprava

Na to, aby ste získali pozitívne účinky zo zemiakov, musia byť zemiaky varené bez oleja a pečené len pri miernej teplote, aby si zachovali živiny. Ideálne je ich pripravovať aj so šupkou, ktorá obsahuje najväčšiu koncentráciu živín.

Milovníci hranoliek možno ostanú sklamaní, pretože vyprážanie ničí zdravé látky v zemiakoch. V štúdii boli použité zemiaky s fialovou kožou, pretože obsahujú prospešné fytochemikálie. Ostatné druhy zemiakov sú však rovnako zdravé.

Prvý autor štúdie Joe Vinson povedal:

"Zemiak má viac ako akákoľvek iná zelenina nezaslúžene zlú povesť, ktorá viedla mnohých ľudí, k tomu, aby ich vynechali zo svojej stravy. Spomeňte "zemiaky" a ľudia si vybavia "výkrm, vysoký obsah sacharidov, prázdne kalórie". V skutočnosti, keď sa pripravuje bez vyprážania a podáva bez masla, margarínu alebo kyslej smotany, má jeden zemiak len 110 kalórií a desiatky zdravých fytochemikálií a vitamínov.“

Štúdia zahŕňala 18 ľudí s vysokým krvným tlakom, pričom väčšina z nich mala nadváhu. Polovica účastníkov jedla 6-8 malých fialových zemiakov pripravených v mikrovlnnej rúre dvakrát denne počas štyroch týždňov.

Druhá polovica štyri týždne nejedla žiadne zemiaky, potom si skupiny stravu vymenili.Výsledky ukázali, že keď ľudia jedli zemiaky, ich diastolický krvný tlak klesol o 4,3 percenta. Systolický krvný tlak im klesol o 3,5 percenta počas konzumácie zemiakov. Väčšina z nich už užívala lieky na krvný tlak, ale so zemiakmi zaznamenali ďalší pokles.