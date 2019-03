S mobilom dokážete chudnúť efektívnejšie, potvrdil výskum

Používanie aplikácie na sledovanie konzumácie potravín a váhy je spojená s výrazným úbytkom hmotnosti, uvádza nový výskum publikovaný vo vedeckom žurnále JMIR mHealth and uHealth.

Účastníci štúdie schudli aj bez toho, aby sa riadili určitou diétou alebo viac cvičili, aj keď tieto prvky prispeli k chudnutiu ešte výraznejšie. Účastníci jednoducho sledovali svoju váhu a stravu pomocou bežnej bezplatnej aplikácie.

Jednou z užitočných funkcií aplikácie je, že pripomína používateľom, aby každý deň nahlasovali svoje jedlá. Ľudia v štúdii si tiež stanovili kalorické ciele: napríklad stratu 5 percent svojej telesnej hmotnosti.

Profesor Gary Bennett, spoluautor štúdie, povedal:

"Aplikácie na zníženie hmotnosti zmenili spôsob, akým Američania kontrolujú svoju váhu. Nevedeli sme však, či tieto nástroje sami o sebe skutočne fungovali. Ukázali sme, že komerčné smartphone aplikácie môžu byť užitočným spôsobom, ako začať s chudnutím."

Do štúdie, ktorá trvala tri mesiace, sa zapojilo 105 ľudí s nadváhou, pričom boli rozdelení do troch skupín. Ani v jednej skupine účastníci nedržali žiadnu konkrétnu diétu, ale v rôznej miere sledovali ich konzumáciu a hmotnosť. Výsledky ukázali, že tí, ktorí najviac sledovali svoju hmotnosť a to, čo jedli, schudli najviac (v priemere 3kg).

Dôležité tiež bolo, že sledovanie stravovania a váhy pomohlo účastníkom si váhu udržať.

Michele Lanpher Patel, prvá autorka štúdie, povedala:

"Chceli sme skúmať menej náročnú techniku na zníženie hmotnosti, vďaka ktorej by sa ľudia mohli pripojiť z pohodlia svojho domova. Nie všetci chcú alebo majú čas na vysoko intenzívnu stratu hmotnosti."

Profesor Bennett dodal: