Sedemnásobný víťaz v lotérii neverí na náhody. Tieto tipy mu pomohli

S hrsťou peňazí sa život hneď zvláda lepšie. Potvrdzuje to aj Američan Richard Lusting, ktorý v rokoch 1993 až 2010 dokopy sedemkrát inkasoval výhru v štátom sponzorovanej lotérii, čím si zarobil vyše milióna dolárov.

Keďže ide o pomerne ojedinelý prípad, o Lustinga sa rýchlo začali zaujímať médiá, ktoré sa pýtali, ako sa mu podarilo toľkokrát vyhrať. Milionár v jednom rozhovore prezradil:

„Sú tri veci, ktoré môžete urobiť, aby ste zvýšili svoju šancu na výhru v lotérii: Vyberte si vlastné čísla a voľte ich pri každej hre, vopred si stanovte výdavky a nikdy nemíňajte peniaze na lotériu, ak nemáte na jedlo a nájom.“

Vyhrali ste. Čo teraz?

Hoci šanca na výhru jackpotu v lotérii je pre väčšinu z nás nižšia ako to, že nás zasiahne blesk, investorský portál Motley Fool poskytuje pre tento jedinečný prípad niekoľko tipov, ako sa zachovať.

Ešte predtým, ako po výhre vykonáte akékoľvek finančné rozhodnutie, svoju budúcnosť si dobre premyslite a naplánujte. Pomôže vám k tomu niekoľko krokov:

1. Prvoradá je ochrana súkromia

Ideálne je nasmerovať si to k prevzatiu peňazí bez toho, aby ste o tom informovali okolie. Dajte vedieť len svojim blízkym a ľuďom, ktorým dôverujete. O výhru by vás totiž mohli obrať podvodníci, ale aj známi, ktorým plne nedôverujete.

2. Neponáhľajte sa

Na prevzatie výhry máte niekoľko dní – čas sa líši v závislosti od jednotlivých prevádzkovateľov súťaže. K výhre sa neponáhľajte, namiesto toho využite tento čas na naplánovanie finančných rozhodnutí a prípadný rozhovor s finančným poradcom alebo právnikom.

3. Nesúhlaste so všetkým

Víťaz lotérie sa môže stretnúť s tým, že jeho rodina a blízki rýchlo využijú príležitosť a požiadajú o peniaze. Pomoc blízkym je samozrejme ušľachtilá, no to neznamená, že by ste celú výhru mali venovať dobročinnosti.

V tejto súvislosti pomáha aj tvorba rozpočtu, ktorý vám pomôže určiť výdavkový strop a množstvo financií, ktoré presuniete na sporenie, investovanie alebo vlastnú spotrebu.