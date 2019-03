6 veľkých chýb, kvôli ktorým vám nerastú svaly

Máte pocit, že po dlhých hodinách strávených v telocvični ste zbadali pokrok iba na začiatku a potom vám svalová hmota prestala rásť? Ak áno, potom pravdepodobne robíte niektorú z chýb, ktorým sa budeme v tomto článku venovať. Problémom môže byť, že cvičíte priveľa, čo sa vám zo začiatku môže zdať ako dobrý nápad, no v skutočnosti je to kontraproduktívne. Čítajte až do konca, aby ste nielenže napravili svoje súčasné chyby, ale aby ste sa do budúcna vyhli iným bežným chybám.

1. Neustále sa držíte rovnakého počtu opakovaní

Hoci tréneri sa často nevedia zhodnúť na tom, koľko opakovaní je ideálnych na budovanie svalov, existuje istý druh konsenzu, že 5-8 opakovaní je optimálnych. Ak sa však neustále držíte toho istého počtu, neposúvate sa tak dopredu, hlavne, ak už nie ste začiatočníci. Z tohto dôvodu sa odporúča dodržiavať 3 rozdielne rozsahy opakovaní. Začíname s nízkym a po 2-3 týždňoch sa posuniete na vyššiu úroveň.

Nízky rozsah opakovaní (3-4 opakovania): Umožní vám postupne dvíhať vyššiu váhu

Stredný rozsah opakovaní (6-8 opakovaní): Slúži ako mostík pri prechode od nízkeho k vysokému rozsahu

Vysoký rozsah opakovaní (12-15 opakovaní): pomáha zvyšovať vašu vytrvalosť.

2. Cvičíte priveľa

Zbytočné namáhanie vám spôsobí viac škody než osohu. Ak je vaším cieľom budovať svaly a nestrácať tuk, musíte veľa jesť a nemusíte sa obávať naberania tukov. Priveľa kardio cvičenia môže byť kontraproduktívne. Ak priveľa posilňujete, alebo robíte priveľa kardio cvičenia, stratíte veľa kalórií, ktoré potrebujete na budovanie svalov.

3. Nejete správne jedlo alebo jete málo

Väčšina ľudí si myslí, že pre zvyšovanie svalovej hmoty potrebujú konzumovať iba bielkoviny. Aj keď je pravda, že bielkoviny sú dôležité, keďže sú zložené z aminokyselín, ktoré sú stavebnými kameňmi života, neodporúča sa vynechávať sacharidy a tuky. Sacharidy poskytujú telu energiu, ktorá je potrebná pri budovaní svalstva, zatiaľ čo tuky sú zodpovedné za testosterón a iné rastové hormóny.

Takže napriek tomu, že ste vynaložili maximálne úsilie v telocvični a nevidíte požadované výsledky, zvážte pridanie 500 kalórií do vašej stravy. Keď sa snažíte budovať svaly, musíte jesť veľa potravín, aby ste získali energiu potrebnú na ich vývoj.

4. Vyhýbate sa intenzívnym tréningom

Štúdie potvrdili, že ľudské telo je navrhnuté tak, aby šetrilo energiu, v dôsledku čoho prirodzene nechce vytvárať svaly. Posilňovanie je preto veľmi dôležité na to, aby sme telo donútili budovať svaly. Bez ohľadu na to, akí ste pokročilí, mali by ste dvíhať takú hmotnosť, pri ktorej len ledva dokážete splniť požadovaný počet opakovaní. Takáto úroveň posilňovania by mala stačiť na stimuláciu syntézy bielkovín.

5. Nepoužívajte činky

Mnoho ľudí si myslí, že používanie moderných strojov v telocvični im pomôže rýchlo budovať svaly. V skutočnosti sú však činky lepšie pri stimulácii väčšieho množstva svalových vlákien a tiež pomáhajú posilňovať svaly hlbokého stabilizačného systému, ktoré vám umožnia zdvihnúť ťažšiu váhu. A pretože majú voľný rozsah pohybu, riziko úrazu je nižšie.

6. Nie ste v cvičení konzistentní

Byť nekonzistentný je najhoršie, čo môže mariť vaše snahy o budovanie svalovej hmoty. Ak necvičíte pravidelne, pokrok, ktorý ste urobili cvičením, sa stratí namiesto toho, aby ste nabrali ideálne množstvo svalov.

Ktorých z týchto chýb ste sa dopúšťali aj vy? Napíšte nám v komentároch.