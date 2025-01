Muž jedol len mäso, maslo a syr: FOTO Toto sa mu stalo s rukami

Mäsožravá diéta, v angličtine známa aj ako „carnivore diet“, je jeden z najnovších trendov v stravovaní, ktorý odporúča minimalizovať príjem ovocia, zeleniny, strukovín či semiačok, a obmedziť sa len na výrobky živočíšneho pôvodu ako mäso, vajcia, ryby či tuk.

Ako informuje portál Healthline, cieľom diéty je údajne pomôcť pri chudnutí, regulovaní výkyvov nálady a hladiny cukru v krvi, no výskumy na túto tému sú minimálne a z dlhodobého hľadiska je takýto reštriktívny typ stravovania neudržateľný.

Jedným z možných negatívnych následkov mäsožravej diéty je stúpanie hladiny cholesterolu v krvi, s čím sa stretol aj 40-ročný pacient z americkej Floridy, ktorý sa dostavil na vyšetrenie do nemocnice po tom, ako mu zožltli ruky. Mäsožravú diétu udržiaval celých 8 mesiacov.

Magazín The Sun informuje, že pacient pred lekármi spomenul aj niekoľko pozitívnych účinkov, vrátane chudnutia, vyššej energie a lepšej sústredenosti. Na dlaniach, chodidlách a lakťoch mu však vznikli bolestivé žlté lézie.

