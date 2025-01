Desivý následok rozvodu: Rodičia, ak máte deti, spozornite!

Psychologické následky rozvodu na deti sú nepopierateľné, no výskum venuje len málo času analýze dopadov na ich fyzickú kondíciu. To zmenili vedci z Toronta, podľa ktorých sú deti rozvedených rodičov náchylnejšie na porážku.

„Nevieme, prečo sa u ľudí s rozvedenými rodičmi častejšie vyskytuje mozgová príhoda, no myslíme si, že to môže mať súvis so stresom a jeho vplyvom na kvalitu spánku,“ uviedla v tejto súvislosti autorka štúdie Esme Fuller-Thomsonová. Jej slová cituje denník Daily Mail.

Podľa vedkyne je doložené, že nespavosť u detí, ktorá vedie k nespavosti aj v neskoršom živote, zvyšuje riziko porážky. V tele dieťaťa, ktoré je vystavené vyššej miere stresu, sa navyše hromadí stresový hormón kortizol, ktorý môže spustiť zápal, čím zároveň zvýši riziko porážky.

„Naša štúdia však sledovala starších dospelých narodených v 50. rokoch alebo skôr, keď k rozvodom často nedochádzalo a boli veľmi stigmatizované.“

Pomôže destigmatizácia

Výskum publikovaný v žurnále PLOS One zhromaždil údaje o vyše 13 tisíc dospelých Američanoch, ktorých rodičia sa rozviedli predtým ako dovŕšili 18 rokov. 11,2 percent potomkov rozvedených rodičov vo výskume priznalo, že prekonali porážku, kým u detí nerozvedených rodičov išlo o 7,5 percenta opýtaných.

Výskum zohľadnil aj ďalšie faktory vzniku porážky ako fajčenie alebo slabú fyzickú aktivitu. Vedci sa zámerne vyhli analýze ľudí, ktorí boli v detstve týraní, a zamerali sa tak špecificky na následky rozvodu, a nie inej traumy.

U žien aj mužov platí, že v prípade, že pochádzajú z rodiny s rozvedenými rodičmi, riziko porážky je u nich o 61 percent vyššie ako u detí nerozvedených rodičov.

„Rozvod rodičov výrazne zvyšuje stres u detí, čo sa prejavuje emocionálnymi a behaviorálnymi poruchami ako aj zhoršením psychického zdravia,“ dodávajú vedci v štúdii. Zároveň zdôrazňujú, že destigmatizácia rozvodov môže prispieť k lepším vyhliadkam pre deti rozvedených rodičov.