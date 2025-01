Muži nad 40 rokov by mali piť túto šťavu, dokáže im pomôcť v spálni

Šťava z červeného hrozna by mohla byť zdravou alternatívou k liekom na zvýšenie mužského libida. Vedci zistili, že tento džús môže znížiť riziko erektilnej dysfunkcie až o 80 percent.

Výskumníci teraz vyzývajú všetkých mužov nad 40 rokov, aby si aspoň päťkrát týždenne dopriali pohár hroznového džúsu. Tieto závery boli publikované v odbornom časopise The Ageing Male.

Štúdia, ktorú nefinancovali žiadne komerčné spoločnosti vyrábajúce džúsy, tiež zistila, že väčšina ostatných populárnych nápojov má len malý alebo žiadny vplyv na tento problém.

Iné nápoje takéto účinky nemajú

Ako sa ukázalo, pravidelná konzumácia jablkového, pomarančového, ananásového alebo paradajkového džúsu nechránila mužov pred slabnúcim libidom. Podľa zistení vedcov nepomáhali ani sýtené nápoje.

Predpokladá sa, že erektilná dysfunkcia do určitej miery postihuje polovicu všetkých mužov nad 40 rokov, pričom lekári môžu na tento stav predpísať lieky. Milióny tabliet však muži kupujú online bez lekárskeho predpisu.

Medzi príčiny patrí zúženie ciev zásobujúcich penis, ktoré môže súvisieť so srdcovými ochoreniami a vysokou hladinou cholesterolu.

Muži s cukrovkou sú viac ohrození, pretože ich telo nedokáže účinne kontrolovať hladinu cukru v krvi. Zvýšená hladina cukru v krvi môže poškodiť cievy a nervy.

Početné štúdie zistili, že zdravá strava a pravidelné cvičenie môžu toto nebezpečenstvo znížiť. Doteraz však nebolo jasné, ktoré nápoje môžu pomôcť.

Červené hrozno obsahuje prospešné fenoly

Vedci z Tianjin Medical University General Hospital v čínskom meste Tchien-ťin skúmali pitný režim 1 500 mužov v strednom veku a porovnali tieto údaje s tým, koľko z nich uviedlo problémy so vzrušením.

Výsledky ukázali, že z deviatich rôznych nápojov, ktoré muži pili, mala významný účinok len hroznová šťava, pričom najsilnejšie účinky boli pri šťave z červeného hrozna.

Výskumníci uviedli, že je to pravdepodobne preto, lebo červené odrody majú vyššie hladiny fenolov, rastlinných chemických látok, ktoré môžu udržiavať tepny zdravé a odvrátiť akékoľvek zúženie, ktoré by mohlo obmedziť prietok krvi do pohlavných orgánov. V tlačovej správe o svojich zisteniach uviedli: