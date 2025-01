Lekár sa nakazil rakovinou: Takto ju dokázal dostať od pacienta

Lekár, ktorý operoval pacienta s rakovinou, si omylom transplantoval chorobu do vlastného tela. K zvláštnemu prípadu došlo v roku 1996 a bol opísaný v štúdii zverejnenej v lekárskom časopise The New England Journal of Medicine . 32-ročný pacient z Nemecka trpel na zriedkavý typ rakoviny, pričom nádor mu museli odstrániť z brucha. Počas operácie sa lekár, ktorý zákrok vykonával, nešťastnou náhodou porezal na ruke. Rana však bola okamžite vydezinfikovaná a obviazaná.

O päť mesiacov neskôr si však 53-ročný chirurg všimol, že v mieste, kde sa pred niekoľkými mesiacmi poranil, vznikla malá hrčka, a vyhľadal lekársku pomoc. Ukázalo sa, že hrčka je zhubný nádor a testy ukázali, že je geneticky identický s rakovinou, ktorou trpel jeho bývalý pacient. To viedlo lekársky tím, ktorý ho liečil, k záveru, že rakovinou sa nakazil, keď sa nádorové bunky dostali do rany na jeho ruke.

Telo chirurga nevyvolalo imunitnú odpoveď na nádor

Podľa výskumníkov ide o veľmi neobvyklú situáciu, pretože pri bežnej transplantácii telo vyvolá imunitnú reakciu a odmietne akékoľvek cudzie tkanivo, a to isté by očakávali aj v prípade lekára. Vzhľadom na vývoj a rast nádoru však tvrdia, že telo chirurga nemalo účinnú protinádorovú imunitnú odpoveď. Chirurg sa porezal a dostal tak do tela nádor.

Podľa prípadovej štúdie došlo k náhodnej transplantácii malígneho fibrózneho histiocytómu pacienta - zriedkavého typu rakoviny, ktorá sa tvorí v mäkkých tkanivách. Lekár si poranil dlaň ľavej ruky, keď sa snažil pacientovi zaviesť drén pri operácii, ktorej cieľom bolo odstrániť rakovinu z brucha pacienta.

Ranu okamžite vydezinfikoval a obviazal. Hoci bol prvý chirurgický zákrok pacienta s rakovinou úspešný, po komplikáciách po zákroku pacient zomrel. O päť mesiacov neskôr sa na ľavom prostredníku lekára objavila hrčka. Krvné testy neodhalili žiadne abnormálne nálezy. Nádor bol napriek tomu odstránený a vyšetrenie útvaru pod mikroskopom odhalilo, že ide o malígny fibrózny histiocytóm.

Nádory boli identické

Na snímke výsledky analýzy nádoru pacienta (vľavo) a nádoru chirurga (vpravo). Nádory sa ukázali ako identické. Foto: The New England Journal of Medicine

Vzorky nádorov od pacienta aj chirurga boli ďalej analyzované a zistilo sa, že sú identické. Oba mali rovnaké typy buniek a ich usporiadanie, čo znamená, že chirurg mohol nevedomky preniesť rakovinové bunky z pacienta do rany na ruke, čím umožnil chorobe zakoreniť sa a rásť v jeho tele.

V štúdii vedci napísali: „Za normálnych okolností transplantácia alogénneho tkaniva z jednej osoby do druhej vyvoláva imunitnú odpoveď, ktorá vedie k odmietnutiu transplantovaného tkaniva.V prípade chirurga sa v tkanive obklopujúcom nádor vyvinula intenzívna zápalová reakcia, ale nádorová masa sa zväčšila, čo naznačuje neúčinnú protinádorovú imunitnú odpoveď.”