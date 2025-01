Odborník na rakovinu hrubého čreva: Tieto tri veci by som v kúpeľni nikdy nepoužil

Chirurg a špecialista na rakovinu hrubého čreva prezradil tri bežné predmety, ktoré by ste radšej nemali používať.

Vlhčené obrúsky na zadok

Doktor Philip Pearson, ktorý pôsobí v Pensylvánii, hovorí, že prvá vec, ktorú by nikdy nepoužil, sú vlhčené utierky na zadok. Pre DailyMail.com povedal, že obsahujú veľa chemických látok, ktoré môžu poškodiť pokožku. Početné štúdie zistili, že mnohé vlhčené utierky a dokonca aj detské utierky obsahujú množstvo chemikálií. Ide o konzervačné látky, vonné látky a syntetické tekutiny, ktoré môžu podráždiť pokožku, najmä pri častom používaní.

Organizácia Consumer Reports testovala 15 obľúbených značiek detských utierok. Z testovaných výrobkov sedem obsahovalo znepokojujúce alebo nejasné zložky. „Obrúsky obsahujú potenciálne škodlivé chemikálie vrátane niektorých, ktoré môžu byť spojené s rizikom vzniku rakoviny,“ uviedla Lisa Fogartyová, vyšetrovateľka Consumer Reports. Ďalším problémom je, že mnohé utierky sú vyrobené z plastov, ktoré sa v životnom prostredí nerozkladajú.

Krémy na hemoroidy

Ďalším na zozname zakázaných výrobkov je krém na hemoroidy. Podľa odborníka je väčšina krémov iba mastná, nefunguje a stojí veľa peňazí. Doktor Stone Mitchell, špecialista na hemoroidy z Tennessee, tiež hovorí, že krémy na hemoroidy neliečia zdroj problému. Ako vysvetľuje:

“Hemoroidy sú jednoducho opuchnuté žily v oblasti konečníka, ktoré sú často dôsledkom nadmerného tlaku v panvovej alebo konečníkovej oblasti. Bohužiaľ, u osôb so zvýšeným rizikom vzniku hemoroidov krémy v skutočnosti neliečia opuchnuté žily, ale skôr len znecitlivujú opuchnuté tkanivo alebo poskytujú iný druh úľavy od príznakov, pričom samotný problém pretrváva a spolieha sa na to, že sa telo napraví samo.”

Výplach čriev

Pearson ďalej uvádza, že by nikdy nerobil očistu hrubého čreva. Hovorí, že odpad má byť v hrubom čreve mali by sme ho nechať na pokoji. Niektoré očistné klystíry používané na detoxikáciu používajú namiesto vody bylinné roztoky alebo kávu. Hoci sa očista hrubého čreva stáva čoraz populárnejšou a mnohí veria, že táto liečba môže pomôcť chrániť pred rakovinou hrubého čreva, podľa lekárov na to neexistujú žiadne dôkazy.

Niektorí odborníci na alternatívnu medicínu sa domnievajú, že toxíny z tráviaceho traktu môžu spôsobiť bolesti hlavy, artritídu a iné ochorenia. Myslia si, že čistenie hrubého čreva odstraňuje toxíny a posilňuje energiu alebo imunitný systém. Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že by očista hrubého čreva mala tieto užitočné účinky.

Namiesto očisty lekári odporúčajú prijímať stravu s vysokým obsahom vlákniny. Najlepším zdrojom tejto dôležitej živiny sú nespracované potraviny rastlinného pôvodu. To znamená zelenina, ovocie a celozrnné výrobky.

Pearson tiež varuje, že čistenie hrubého čreva môže byť nebezpečné a kávové klystýry boli spojené s mnohými úmrtiami.