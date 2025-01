Rakovina hrubého čreva je na vzostupe. Lekárka za tým vidí tieto bežné zložky

Za posledné desaťročie bolo čoraz viac mladým ľuďom diagnostikovaná rakovina hrubého čreva, ktorá sa kedysi považovala za chorobu starých ľudí.

Z nárastu tohto ochorenia sa dlho obviňovala obezita, sedavý spôsob života a ultra-spracované potraviny. Gastroenterologička Maria Abreuová uviedla, že sa čoraz častejšie stretáva s pacientmi, ktorí sú mladí a zdraví.

Lekárka, ktorá je zároveň riaditeľkou Americkej gastroenterologickej asociácie, pre DailyMail.com uviedla, že podľa jej názoru môže za nárast prípadov rakoviny hrubého čreva niekoľko prídavných látok, ktoré sa rozšírili v potravinách.

Kukuričný sirup, emulgátory a oleje

Foto: Chokniti-Studio/Shutterstock.com

Prvým z nich je kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy. Zvyčajne sa spája s nezdravými potravinami, ako sú limonády a dezerty, ale dostal sa aj do „zdravších“ potravín, ako sú šalátové dresingy, ovsené vločky, ovocné šťavy, cereálie a chlieb.

Poukázala aj na emulgátory, ktoré sa používajú na dodanie krémovej štruktúry potravín a nachádzajú sa v zdravých potravinách, ako sú nízkotučné jogurty, tvaroh a arašidové maslo.

Okrem toho výskum poukázal aj na oleje zo semien, spracované oleje, ktoré sa nachádzajú v koreniach, šalátových dresingoch, predmarinovanom mäse, humuse a niektorých čipsoch. Podľa Abreuovej tieto oleje ničia mikrobióm, zdravé baktérie v našich črevách.

Keď sa tento krehký ekosystém poškodí, zníži sa naša schopnosť chrániť tráviaci trakt pred patogénmi, ktoré dráždia naše bunky a vyvolávajú zápaly.

Na vine je chronický zápal

Chronický zápal môže viesť aj k zápalovým ochoreniam čreva, ako je Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, ktoré podľa doktora Abreuovej výrazne zvyšujú riziko vzniku rakoviny hrubého čreva.

Poznamenáva, že zavedenie kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy a emulgátorov v 70. a 80. rokoch minulého storočia by mohlo vysvetliť, prečo toľko dospelých po štyridsiatke rekordne často trpí rakovinou hrubého čreva.

Výskumníci z University of Missouri-Kansas City nedávno skúmali výskyt rakoviny hrubého čreva u ľudí vo veku 10 až 44 rokov za posledné dve desaťročia a zistili, že počet prípadov sa zvýšil vo všetkých vekových skupinách.

Počet prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka vzrástol o 500 percent u detí vo veku 10 až 14 rokov a o 333 percent u tínedžerov vo veku 15 až 19 rokov.

Medzi ľuďmi od 30 do 34 rokov sa miera zvýšila o 71 percent na sedem prípadov na 100 000 ľudí. Medzi ľuďmi od 35 do 39 rokov sa počet prípadov zvýšil o 58 percent na 12 prípadov na 100 000 ľudí.

Abreuová povedala: „Chronický zápal vedie k rakovine hrubého čreva a mám podozrenie, že to má vplyv na tento nový nárast výskytu rakoviny hrubého čreva u mladých ľudí.

Nebezpečné emulgátory

Foto: itor/Shutterstock.com

Poznamenala, že podobné účinky boli pozorované aj pri emulgátoroch. Emulgátory sú bežné prídavné látky, ktoré pomáhajú dodať bezmliečnym a nízkotučným potravinám krémovú štruktúru. Zmrzlina a smotanový syr sú jedny z najbežnejších potravín obsahujúcich tieto prísady.

Medzi bežné emulgátory patrí sójový lecitín, sukralóza, xantánová guma, karagenan, maltodextrín a polysorbát, ktoré sa uvádzajú na etiketách potravín. Abreuová povedala: „Jednou z vecí, ktoré sa v našich potravinách veľmi dramaticky zmenili, je pridávanie emulgátorov."

V štúdii z roku 2021 uverejnenej v časopise Journal of Physiology sa zistilo, že u šesťtýždňových myší, ktoré dostávali stravu s vysokým obsahom kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy, došlo k vážnym zmenám mikrobiómu.

Pokiaľ ide o emulgátory, v jednej štúdii z roku 2022 sa zistilo, že keď myši konzumovali stravu s vysokým obsahom emulgátorov, u ich potomkov došlo k zničeniu črevnej bariéry, čo viedlo k zápalom. Myši v experimente mali tri týždne, čo zodpovedá veku ľudského dieťaťa.

Abreuová poznamenala, že by to mohlo byť spôsobené tým, že detský mikrobióm nie je taký rozmanitý a stabilný ako mikrobióm dospelého človeka, takže prísady ako emulgátory a kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy by naň mohli mať väčší vplyv ako na dospelého človeka.

Lekárka odporúča vyhýbať sa vopred ochuteným alebo presladeným potravinám a namiesto toho pridávať sladidlá alebo príchute doma. Ako príklad uvádza grécky jogurt. Má síce vysoký obsah zdravých baktérií nazývaných probiotiká, ktoré pomáhajú regulovať mikrobióm, ale ochutené druhy môžu byť sladené kukuričným sirupom s vysokým obsahom fruktózy.

Doktorka Abreuová povedala: „Určite nechcem jogurt označiť za škodlivý. Jogurt je jednou z najlepších vecí, ktoré si môžete kúpiť. Grécky jogurt, vyrobený na prírodnej báze, môže byť pre ľudí skvelou desiatou. Ale ak začnete jesť veci, v ktorých je naozaj viac cukru a mlieka ako jogurtu, mení to naše črevné baktérie.“

Namiesto toho navrhuje kupovať obyčajné, nesladené druhy a pridávať vlastné prísady, ako je med, granko a ovocie, aby chutili lepšie. „Aj keby ste do nej pridali stolový cukor, stále by mal oveľa menej cukru, ako vám pridali,“ dodala.