10 tipov kardiológa, ako sa vyhnúť infarktu pred 60-tkou

K infarktu najčastejšie dochádza u ľudí vo veku nad 65 rokov, no špecialisti sa čoraz viac stretávajú aj s mladšími pacientmi. Upozornila na to kardiologička C. Noel Bairey Merzová zo zdravotníckeho zariadenia Barbra Streisand Women's Heart Center v Los Angeles, podľa ktorej počet prípadov infarktov u ľudí vo veku 18 až 44 rokov stúpol od roku 2019 o 66 percent. Ide najmä o ženy.

Mnohé prípady sa vyznačujú podobnými prekurzormi: nezdravým životným štýlom, nedostatkom pohybu, nezdravou stravou.

Na rastúci počet prípadov infarktov u mladších ľudí reagoval kardiológ Evan S. Levine z nemocnice Mount Sinai Health v New Yorku, ktorý vo videu zverejnenom na TikToku vymenoval hneď 10 spôsobov, ako sa chrániť pred týmto neduhom.

1. Nefajčite

Foto: shisu_ka/Shutterstock.com

Fajčenie poškodzuje steny ciev, zvyšuje tlak a znižuje obsah kyslíka v krvi. Fajčiari sú až dvakrát náchylnejší na zástavu srdca oproti nefajčiarom. Vyhnúť sa treba aj tvrdým drogám.

2. Nepite sladené nápoje

Cukrom sladené nápoje zvyšujú riziko infarktu bez ohľadu na to, ako často cvičíte. Prispievajú pritom k vysokému tlaku, chronickému zápalu a zvýšenému cholesterolu.

3. Vyhnite sa fast foodu

Jedlo s vysokým obsahom tuku, kalórií a soli spôsobuje priberanie, vysoký tlak a zvyšovanie cholesterolu – všetko faktory, ktoré zvyšujú riziko infarktu.

4. Cvičte aspoň polhodinu denne

Fyzická aktivita posilňuje srdcový sval, podporuje krvný obeh a prispieva k chudnutiu. Lekári odporúčajú venovať aspoň 150 minút týždenne mierne intenzívnej fyzickej aktivite a 2 dni v týždni posilňovať svaly.

5. Absolvujte koronárne CT

Foto: pang_oasis/Shutterstock.com

CT koronarografia dokáže odhaliť hromadenie vápnika v stenách srdcových tepien. Vyšetrenie by mali podstúpiť pacienti mladší ako 40 rokov, ktorí majú vysoký cholesterol, ktorých rodinní príslušníci prekonali infarkt alebo majú iné rizikové faktory.

6. Zbavte sa stresu

Stresový hormón kortizol zvyšuje krvný tlak, cukor a cholesterol, čím zaťažuje srdce. Okrem toho vedie k nezdravému životnému štýlu, preto je potrebné sa s ním čím skôr vysporiadať napríklad relaxačnými cvikmi.

7. Liečte vysoký tlak a cukrovku

Vysoký krvný tlak a vysoký obsah cukru v krvi značne zaťažujú cievy a nervy v okolí srdca. Dospelí s cukrovkou sú pritom až dvakrát náchylnejší na infarkt ako rovesníci bez nej.

8. Schudnite

Hromadenie tuku v oblasti brucha prispieva k vysokému tlaku, vysokej hladine triglyceridov, stukovateniu pečene a zvýšenému obsahu lipidov v krvi. To, čo inak nazývame metabolický syndróm, vystavuje srdce záťaži.

9. Nechajte si poradiť od profesionálov

Foto: Shine Nucha/Shutterstock.com

Nestačí sa vzdelávať na internete, každý medicínsky názor je potrebné konzultovať aj s lekárom, radí Levine.

10. Obmedzte alkohol

Častá konzumácia alkoholu vedie k vysokému tlaku a poškodzuje srdcový sval. Kardiológ preto radí dopriať si nanajvýš pohár vína denne, a nie viac.