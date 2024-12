Neurológ: Toto by som na záchode nikdy nerobil

O tom, že zdravie čriev a mozgu je silno prepojené, svedčia početné výskumy, ako aj video neurológa známeho ako Dr Bing, ktorý na TikToku prezradil, ako to súvisí s častým zvykom na toalete.

Bing vo videu ozrejmil, že on sám by sa tejto činnosti nikdy nevenoval. O čo ide? „Ako neurológ sa vyhýbam jednej veci, a to je pridlhé sedenie na toalete,“ uviedol.

Ako uvádza portál Huffington post, Bingov názor podporujú aj kolegovia z odboru chirurgie, podľa ktorých sedenie na toalete po dobu viac ako 5 minút vyvíja tlak na konečník, ktorý môže viesť k vzniku hemoroidov.

„Pridlhé sedenie na toalete môže prispieť k hromadeniu krvi v nohách. Ak potom náhle vstanete, do mozgu sa nedostane dostatok krvi.“

V prípade rýchleho vstávania podľa Binga následne dochádza k závratu. Prísun krvi do mozgu oslabuje aj tlačenie na toalete, ktoré zvyšuje tlak na hruď, a oslabuje tak prívod krvi do dôležitých orgánov.

Táto zdravotná komplikácia sa v medicínskych kruhoch zvykne označovať aj ako Valsalvov manéver, ktorý vie byť užitočný napríklad pri spomaľovaní rýchleho srdcového tepu, informuje portál WebMD.

Problém so závratom pri rýchlom vstávaní z toalety mávajú väčšinou starší ľudia, no ako tvrdí Bing, výnimkou nie sú ani mladí. Zvlášť pri starších občanoch však môže viesť k pádom a zraneniam. Neurológ preto odporúča nezdržiavať sa na toalete viac ako 5 až 10 minút.

V prípade, že máte problém so zápchou, „pobyt“ na záchode zbytočne nepredlžujte. Pomáha vstať a prejsť sa, piť dostatok vody, jesť vlákninu a cvičiť.