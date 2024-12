Mladý pacient s rakovinou hrubého čreva: Tieto dva symptómy som ignoroval

34-ročný muž, ktorému diagnostikovali nevyliečiteľnú rakovinu hrubého čreva, prezradil dôležité príznaky, ktoré sám ignoroval. Joe Faratzis z Los Angeles si začal všímať určité symptómy v roku 2019, vrátane tupej, miernej bolesti v pravej dolnej časti brucha, keď sa predklonil. Nešlo o ostrú bolesť a bolo ľahké ju ignorovať a zabudnúť na ňu. Lekár ho poslal na ďalšie testy, no Faratzis priznal, že na ne nešiel.

O šesť mesiacov neskôr si začal všímať krv na toaletnom papieri, ale tvrdil, že „nebol príliš znepokojený... nikdy to nebolo alarmujúce množstvo a nestávalo sa to každý deň“. V magazíne Self uviedol: „Ako 28-ročný muž som si myslel, že som neporaziteľný, a tak som s tým nič nerobil.“

Prešli ešte dva mesiace, kým vyhľadal lekársku pomoc po tom, čo začal silno krvácať. Po kolonoskopii mu bola stanovená diagnóza rakoviny v pokročilom štádiu. V súčasnosti podstupuje liečbu. Jeden z desiatich pacientov s pokročilou rakovinou hrubého čreva, akú má Feratzis, prežije viac ako päť rokov.

Svoj príbeh teraz zdieľa na TikToku, aby zvýšil povedomie o tomto ochorení a priznáva, že je sám na seba nahnevaný, že nešiel na vyšetrenia skôr. Feratzis tiež priznáva, že časť jeho neochoty podstúpiť ďalšie vyšetrenie čriev bola spôsobená tým, že nechcel ísť na rektálne vyšetrenie, ktoré považoval za nepríjemné a trápne.

Rakovina metastázovala do ďalších orgánov

Po stanovení diagnózy ho čakali ešte horšie veci. Rakovina bola pri prvotnom zachytení obmedzená na črevo, ale po operácii v priebehu prvých mesiacov liečby metastázovala po celom tele. Nádory sa mu objavili v pľúcach a pečeni, pričom v tomto štádiu sa choroba označuje ako štvrté štádium a považuje sa za nevyliečiteľnú.

Po absolvovaní ďalšej liečby vrátane ďalšej operácie v rokoch 2021 a 2022 je v súčasnosti bez rakoviny, ale či a kedy sa môže vrátiť, nie je známe. Feratzis dodal:

„Pravdepodobne som absolvoval deväť alebo desať operácií pľúc, ktoré sa podarili, ale časom viedli aj k niektorým nie veľmi príjemným komplikáciám, ako napríklad ku kolapsu pľúc. Pýtal som sa svojho lekára, či zomriem... Nikdy mi nedali prognózu ani mieru prežitia toho, čím prechádzam. Aj keď máte rakovinu v 4. štádiu, ak sa podarí včas nájsť nádory a odstrániť ich, existuje šanca, že budete žiť ešte naozaj dlho. Nie vždy to tak je, ale, našťastie, moji lekári dokázali chirurgicky odstrániť všetky zhubné ložiská, ktoré sa doteraz objavili.“

Teraz musí pravidelne chodiť na testy a uviedol, ako sa momentálne cíti:

„Posledný rok som mal čisté snímky - je to najdlhší úsek, ktorý som prežil bez lézií. Cítim sa dobre, mám nádej a žijem, akoby som nemal žiadny problém. Niekedy sa preklínam, keď si spomeniem na tú prvú návštevu lekára a na to, čo by som mohol a mal urobiť.“

Ľuďom, ktorí sa stretávajú s podobnými príznakmi, radí: