Rakovina konečníka: 3 príznaky, ktoré 6-násobne zvyšujú riziko

Rakovina konečníka a hrubého čreva je čoraz viac postrachom mladých ľudí. K jej základným prejavom patrí aj krv v stolici, bolesť brucha či náhle zmeny hmotnosti, no ako vo videu zverejnenom na TikToku upozorňuje britský chirurg Karan Rajan, pozor si treba dať aj na menej výrazné príznaky.

Rajan vo videu nadväzuje na mladého muža, ktorému diagnostikovali rakovinu konečníka, a ktorý tvrdí, že predtým mylne ignoroval nočné potenie, bolesť brucha a zmeny vo vyprázdňovaní, ktoré poukazovali na zhubné ochorenie.

Podľa Rajana možno pri rakovine konečníka hovoriť o štyroch základných príznakoch, ktoré by vás mali priviesť k lekárovi: hnačka, anémia, krvácanie z konečníka a bolesť brucha. „Kedy však prísť na vyšetrenie, ak pociťujete niektorý z týchto príznakov?“ pýta sa chirurg vo videu.

Podľa neho sa treba pridŕžať základného pravidla: „Ak sa u vás prejavujú najmenej tri z týchto príznakov, vrhá vás to až do šesťnásobného rizika ochorenia na rakovinu konečníka v porovnaní s niekým, kto sa nestretáva so žiadnym z týchto príznakov.“

Rajan sa pritom odvoláva na štúdiu zverejnenú na stránke National Library of Medicine, podľa ktorej ľudia, ktorí na sebe pozorujú jeden z príznakov, sú vystavení 1,94-percentnému riziku, a tí s dvomi príznakmi 3,59-percentnému riziku vzniku rakoviny konečníka a hrubého čreva. Najsilnejšie sa táto spojitosť prejavuje u mladých ľudí.

Ďalšie príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka