5 spôsobov, ako zabrániť zamrznutiu kompostu v zime

Zatiaľ čo záhradkári v prvom rade pripravujú na mrazy svoje rastliny, mnohokrát zabudnú na starostlivosť o kompostér. Ak vám aj kompost zmrzne, je to len dočasný problém. Hoci sa mikrobiálna aktivita pri poklese teplôt pod bod mrazu pozastaví, organický materiál vo vašej kope sa bude stále rozkladať, aj keď pomaly. Ak chcete zachovať rozklad kompostu aj počas zimy, vyskúšajte tieto metódy, ktoré zabránia jeho zamrznutiu.

1. Izolujte kompostér

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, aby ste zabránili zamrznutiu kompostu, je izolovať váš kompostér. Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako to urobiť, pričom všetky pomáhajú udržať teplo pre aktívne mikróby.

Kompostovanie je založené na termofilných mikroorganizmoch, ktorým sa darí pri vysokých teplotách. Mráz narúša ich činnosť. Skúste obaliť kompostér materiálmi, ako sú balíky slamy, seno alebo drevná štiepka.

Na izoláciu stien môžete použiť aj kartón, prípadne jednoducho zakryte kompostér plachtou. Toto je tiež metóda, ktorá sa používa na urýchlenie kompostovania v ktoromkoľvek ročnom období.

Pri izolácii dbajte na to, aby ste neurobili bežnú chybu pri kompostovaní: Uistite sa, že prúdenie vzduchu nie je úplne zablokované. Mikroorganizmy potrebujú kyslík - tento proces sa nazýva aeróbny rozklad. Pomôže to zabrániť nepríjemnému zápachu kompostu.

2. Vyhnite sa zložkám s vysokou vlhkosťou

Foto: Antoni M Lubek/Shutterstock.com

Zamŕzaniu kompostu môžete zabrániť aj znížením množstva tekutiny prostredníctvom suchších materiálov. Zamerajte sa na hnedé materiály, ako je sušené lístie alebo drvená lepenka, ktoré vyrovnávajú vlhkosť a poskytujú uhlík.

Hoci je dôležité mať správny pomer zelených a hnedých materiálov (dusík a uhlík), v zime je rozumné zamerať sa na hnedé materiály. Čerstvé zvyšky potravín je lepšie pred pridaním do kompostu zmiešať so savými materiálmi, ako sú piliny alebo slama.

3. Kompost pravidelne prevracajte

Ďalšou kľúčovou úlohou, ktorú je potrebné vykonávať počas celého roka, je prehrabávanie kompostu. Poskytnete tak mikróbom kyslík a prerozdelíte teplo zo stredu do chladnejších vonkajších vrstiev. Zabraňuje to tiež zhutňovaniu, ktoré môže spomaliť rozklad.

V prevzdušnenej hromade kompostu je tiež menšia pravdepodobnosť nepríjemného zápachu. Robte to aspoň raz za dva týždne a zamerajte sa na premiešavanie vonkajších vrstiev do teplejšieho jadra kompostu.

Foto: Ladanifer/Shutterstock.com

4. Presuňte kompostér na teplejšie miesto

Znie to ako samozrejmosť, ale to, čo zabráni zamrznutiu kompostu, je teplo. Ak je to možné, premiestnite kompostér na slnečnejšie, chránené miesto. Aj malé zvýšenie teploty - napríklad pri južnej stene záhrady - môže mať veľký význam.

Môžete ho tiež premiestniť do skleníka alebo do zimnej záhrady. Samozrejme, je to možné len vtedy, ak máte malý kompostér. Ak máte kompostér na stálom mieste, je najlepšie použiť iné metódy, aby kompost nezamrzol.

5. Pridajte zdroj tepla

Môžete tiež skúsiť nainštalovať ohrievač nad alebo po stranách kompostéra alebo použiť fľašu s horúcou vodou. Nezabudnite tiež umiestniť čiernu plachtu alebo solárnu deku na kompostér, aby sa zachytilo teplo zo slnka.