Americký herec na Slovensku: Kaviareň s ním zverejnila fotografiu

Americký herec John Cena sa zúčastňuje natáčania filmu na severe Slovenska. Informuje o tom portál Žilinak, ktorý zároveň upozornil na instagramový profil žilinskej kaviarne Epika. Ten totiž zverejnil fotografiu herca, stojaceho pred podnikom.

„Fotku so známym hercom a bývalým wrestlerom zverejnili zamestnanci podniku na sociálnej sieti,“ informuje Žilinak o príspevku Epiky na Instagrame.

Podľa portálu sa v okolí Kysúc a Žiliny natáča akčný film Matchbox, v ktorom si okrem Cenu majú zahrať aj herci ako Jessica Biel, Danai Gurira či Sam Richardson.

Aktívny je vo wrestlingu aj v rape

Johna Cenu vnímajú ako jedného z najlepších zápasníkov asociácie WWE – v rámci šampionátov získal až 16 ocenení od tohto združenia. Pôsobí aj vo svete hudby – v roku 2005 mu vyšiel rapový album You Can't See Me, obľúbený najmä vo Veľkej Británii.

Ako herec je známy napríklad vďaka roli vojaka v rovnomennom filme Vojak z roku 2007. Neskôr si zahral vo filmoch 12 kôl, Legendary, Ferdinand alebo vo filmovej sérii Rýchlo a zbesilo.