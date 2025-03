Video: V centre Moskvy horelo Putinovo auto

V noci na sobotu (30. 3.) zhorel v centre Moskvy automobil z vozového parku ruského prezidenta Vladimira Putina. Informoval o tom portál Novinky.cz s odvolaním na informácie ruských médií. Podľa Noviniek malo vozidlo hodnotu 30 miliónov rubľov (330 tisíc eur).

Oheň mal najprv zachvátiť motor vozidla, následne sa presunul do interiéru, informoval telegramový kanál Shot. Z incidentu uniklo aj video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach.



What’s Putin doing?





Aurus Senat car, which belongs to the official fleet of the Russian President, exploded right in the center of Moscow. pic.twitter.com/5x1qckkXuz