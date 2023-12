Ako správne kompostovať: Takto iba prilákate potkany

Vlastný kompost je dôležitou súčasťou záhrady, no môže byť aj ideálne miesto pre potkany. Tu je niekoľko chýb, kvôli ktorým si na záhradu iba lákate hlodavcov.

1. Nesprávny pomer zelených a hnedých zložiek

Správne nastavenie pomeru zelenej a hnedej zložky v komposte môže byť kľúčové pre kvalitu kompostu. Správne vrstvenie dopomôže tomu, aby bol váš kompost bohatý na živiny a nebol pozvánkou pre škodcov. Ideálny je zvyčajne pomer štyroch dielov "hnedých" a jeden diel “zelených zložiek.

Zelená zložka zahŕňa materiály bohaté na dusík, ako je pokosená tráva, zvyšky jedla, kávová usadenina a čajové vrecúška .

zahŕňa materiály bohaté na dusík, ako je . Hnedá zložka má vysoký obsah uhlíka, t. j. suché lístie, papier, konáre a ihličie.

Ako bude v komposte priveľa zelených zložiek, čo sú typicky zvyšky jedla, upozorní to potkany na zdroj potravy. Nezabudnite preto na zeleninu navrstviť hnedé materiály, aby ste podporili rýchlejší rozklad a znížili zápach potravín, ktorý priťahuje škodcov.

2. Používanie príliš veľkého množstva vody

Rozmočený kompost sa stáva anaeróbnym, čo znamená, že v pôde nie je dostatok kyslíka. To môže mať často za následok, že kompost má odporný zápach, ktorý priťahuje hlodavce. Príliš veľa vody môže tiež spomaliť proces rozkladu, čo znamená, že zvyšky potravín budú pravdepodobne hniť oveľa dlhšie. Kompost by mal byť na dotyk vlhký, ale nie rozmočený. Ak stlačíte hrsť kompostu, mali by sa v ňom nachádzať kvapky vody, ale nemal by byť mokrý.

3. Nezakrývanie kompostu

Foto: artfotoxyz/Shutterstock.com

Ak nechcete, aby si potkany vo vašom komposte urobili hniezdo, je dôležité zabezpečiť, aby sa k nemu nedostali. Nezakrytý kompost bude vydávať pachy, ktoré budú pre potkany hľadajúce potravu mimoriadne atraktívne. Typ zakrytia, ktorý použijete na kompostovaciu nádobu, môže závisieť od počasia. Ak je veľmi vlhko, ideálnym ochranným prvkom je plachta. Tá zabráni prílišnému rozmočeniu kompostu. Je vhodné použiť aj pletivo alebo drôtený plot, ktorý zabráni vstupu väčších škodcov, ako sú potkany a zároveň umožní prúdenie vzduchu a vlhkosti. Pri pridávaní nových materiálov do kompostu a pri prevracaní hromady by sa mal kryt odstrániť, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu a zabránilo sa zápachu.

4. Neotáčanie hromady

Pravidelné otáčanie je nielen skvelé pre kvalitu kompostu, ale môže tiež pomôcť odradiť potkany, pretože narušíte ich hniezda. Zabezpečíte tým, že všetky zložky kompostu budú mať šancu sa správne rozložiť.

5. Kompost príliš blízko vášho domu

Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com

Kompostoviská prirodzene priťahujú pozornosť škodcov a hmyzu, preto je vždy dobré udržiavať ho čo najďalej od domu. Ak sa nachádza príliš blízko vášho domu, potkany môžu hľadať potravu a vodu aj v dome.