Pozor na nebezpečné sviečky: Tieto druhy škodia viac ako cigaretový dym

Štúdia odhalila, že pálenie vonných sviečok má výrazný vplyv na kvalitu vzduchu v interiéri a aromatické sviečky môžu byť pre vaše pľúca horšie ako vdychovanie cigaretového dymu. Pri horení sviečok totiž vzniká komplexná zmes chemických látok a pevných častíc vrátane toxických plynov, ako je oxid uhoľnatý, oxid siričitý a oxidy dusíka. Vonné sviečky a vonné tyčinky môžu tiež produkovať prchavé organické zlúčeniny a ich vdychovanie môže spôsobiť kašeľ, kýchanie a podráždenie očí a zhoršiť príznaky astmy.

Výskumníci tiež varujú, že výber sviečok vyrobených z prírodných zložiek vás nemusí ochrániť pred škodlivými účinkami. Niektoré z vylučovaných prírodných chemikálií môžu reagovať s ozónom vo vzduchu v miestnosti a vytvárať potenciálne toxické vedľajšie produkty.

Prírodné sviečky nie sú bezpečnejšie, dôležité je vetranie

Z dlhodobého hľadiska však toto znečistenie vzduchu v interiéri môže zvyšovať aj riziko srdcových ochorení, rakoviny pľúc a chronickej bronchitídy, uviedli vedci pre The Conversation . V štúdii uverejnenej v časopise Indoor Environments sa merala kvalita vzduchu v 14 domoch v írskom meste Galway 24 hodín pred a 24 hodín po vykonaní zmien zameraných na zlepšenie energetickej účinnosti domu.

V každom dome výskumníci merali koncentrácie piatich znečisťujúcich látok vrátane CO2 a znečisťujúcich častíc menších ako 2,5 mikrometra, známych aj ako PM2,5, ktoré sa ľahko dostávajú do pľúc, ako aj teplotu a vlhkosť v dvoch miestnostiach. PM2,5 sú pre ľudské oko neviditeľné častice sadzí vo vzduchu, ktoré sa môžu dostať do krvi a preniknúť hlboko do pľúc. Vznikajú z motorov vozidiel, spaľovaním dreva a fajčením.

V každej miestnosti vedci umiestnili zariadenia na meranie znečistenia vo vzdialenosti jedného metra od podlahy a zdrojov znečistenia a vetrania. Počas tohto času boli obyvatelia požiadaní, aby zdokumentovali typické činnosti v domácnosti a ich spôsoby vykurovania a vetrania, napríklad keď varili, otvárali okná, pálili sviečky a upratovali.

Výsledky odhalili, že činnosti, ako je pálenie sviečok, fajčenie a blokovanie vetracích otvorov na stenách, môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vzduchu v interiéri, pričom sa zvyšujú hladiny PM2,5 a CO2. Predpokladá sa, že častice PM2,5 spôsobujú v pľúcach zápal, ktorý môže aktivovať spiace, škodlivé bunky, čo vedie ku genetickým mutáciám spôsobujúcim rakovinu.

Vonné tyčinky a sviečky produkujú viac pevných častíc ako cigarety

Foto: AKaiser/Shutterstock.com

Štúdia tiež odhalila, že ak sa spaľuje rovnaká hmotnosť cigariet a vonných tyčiniek, vonné tyčinky produkujú približne štyrikrát viac pevných častíc ako cigarety. V nefajčiarskych domácnostiach môže byť hlavným zdrojom znečistenia sviečka, ktorá do ovzdušia vnáša ultrajemné častice, pričom blikajúci plameň produkuje viac väčších častíc a zvyšuje emisie čierneho uhlíka.

Štúdia zistila, že spaľovanie vonných sviečok v malých kúpeľniach alebo spálňach vystavuje obyvateľov vyššej koncentrácii znečisťujúcich látok. V zle vetraných miestnostiach výskumníci zistili vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok, ako je formaldehyd - bezfarebná silne zapáchajúca chemická látka - na úrovni, ktorá môže spôsobiť podráždenie horných dýchacích ciest.

Podľa vedcov je takmer nemožné zistiť, ktoré chemické látky sa uvoľňujú do vášho domova pri spaľovaní vonnej sviečky, keďže na obale je zverejnených len 10 % zložiek. Oxidy dusíka - ktoré sa uvoľňujú aj z automobilov - sú hlavnou znečisťujúcou látkou produkovanou z vonných sviečok a môžu poškodiť pľúca a dýchacie cesty.

Niektoré organické zlúčeniny uvoľňované z domácich vonných výrobkov, ako sú benzén, ftaláty a formaldehyd, môžu spôsobovať rakovinu. Odborníci radia, že spaľovanie sviečok vo väčšej miestnosti s otvorenými oknami môže pomôcť znížiť škodlivé účinky, ale dodávajú, že na pochopenie všetkých zdravotných rizík je potrebný ďalší výskum.