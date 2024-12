Účinky konzumácie maku: Toto s makom nikdy nerobte

Makové semená pochádzajú z rastliny, ktorá sa používa aj na výrobu drog, ako sú ópium a morfium. Je známe, že makové semienka spôsobujú falošne pozitívne výsledky testov na drogy. Hoci obyčajný mak pravdepodobne nemá žiadne omamné účinky, teoreticky je možné mak využiť ako drogu, ale rozhodne to nie je bezpečné. Samotné makové semienka neobsahujú takmer žiadne opiáty. Avšak iné časti maku, ako napríklad struky, obsahujú ópium, ktoré sa dá ďalej spracovať na látky ako morfín, kodeín a heroín.

Ľudia môžu bezpečne konzumovať mak, pretože samotné semená prirodzene neobsahujú opiáty, ale keď sa počas zberu zmiešajú s inými časťami rastliny, môžu sa na semenách objaviť zvyšky opiátov. Väčšina komerčne dostupných makových semienok je spracovaná spôsobom, ktorý odstraňuje zvyšky opiátov. Neumyté alebo zle spracované makové semienka však môžu potenciálne obsahovať dostatok opiátov na intoxikáciu človeka.

Napriek tomu by bolo náročné zjesť dostatočné množstvo maku na to, aby ste sa intoxikovali. Christopher S. Baird, profesor fyziky na West Texas A&M University, na svojej webovej stránke Science Questions with Surprising Answers odhaduje, že by ste museli zjesť až 59 kg maku, aby ste dosiahli výrazný účinok. Tieto čísla vychádzali zo štúdie z roku 2003 , ktorá kvantifikovala koncentrácie morfínu a kodeínu v komerčne dostupných makových semenách.

Pozor na makový čaj

Varením maku v horúcej vode sa však môže dosiahnuť koncentrovanejší účinok. Makový čaj sa niekedy dokonca na internete propaguje ako prírodný, domáci liek proti bolesti. Táto prax je mimoriadne nebezpečná a môže viesť k predávkovaniu a smrti.

Makový čaj je obzvlášť rizikový, pretože množstvo opiátov vo vrecúšku s neumytými makovými semienkami sa môže v jednotlivých šaržiach veľmi líšiť, čo takmer znemožňuje bezpečné a konzistentné dávkovanie. V štúdii uverejnenej v roku 2021 vedci zistili, že došlo k najmenej 19 úmrtiam a najmenej 20 nefatálnym predávkovaniam, ktoré možno pripísať makovému čaju.

Makový čaj niekedy môže viesť k závislosti. V štúdii z roku 2019 bol opísaný prípad 42-ročného muža, ktorý sa dozvedel, že makové semená sa dajú kúpiť online a začal si z nich pripravovať čaj. Postupom času potreboval každý deň čoraz viac makového čaju a dosiahol stav, keď už kvôli svojej závislosti nebol schopný riadiť svoje obchodné ani osobné záležitosti. Pacient nakoniec potreboval buprenorfín a naloxón, kombináciu liekov používaných na liečbu odvykania od opiátov.