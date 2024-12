Syndróm polycystických vaječníkov: Herečka prehovorila o príznakoch, ktoré mylne ignorovala

28-ročnej Florence Pughovej, herečke známej z filmu Malé ženy (2019), pred rokom diagnostikovali syndróm polycystických vaječníkov (PCOS). Dnes hovorí o príznakoch, ktoré predtým mylne ignorovala, lebo ich považovala za neškodné.

„Odkedy som to zistila, život sa mi kompletne zmenil,“ priznala Pughová v podcaste SHE MD. „A to výrazne, lebo teraz musím byť opatrná, musím sa zobudiť a dávať si lepší pozor na zdravie,“ uviedla.

Tri príznaky, ktoré zanedbala

Herečka podľa vlastných slov od puberty trpela bolestivou menštruáciou, ktorá každý mesiac trvala až do dvoch týždňov. V dospelosti si preto nechala implantovať vnútromaternicové teliesko, ktoré bolesť zmiernilo.

Pughová sa ako dospelá pravidelne stretávala s tromi hlavnými príznakmi PCOS, ktoré však považovala za typické prejavy „ženskosti“. „Mala som akné. Rozhodne mi rástli chlpy tam, kde nemali, ale jednoducho som si myslela, že to je súčasť ženskosti a možno trochu stresujúceho života,“ priznala v podcaste. Ďalším varovným znakom bolo neustále kolísanie hmotnosti.

Syndróm polycystických vaječníkov ovplyvňuje hormonálny cyklus žien a môže viesť k nepravidelnej alebo absentujúcej menštruácii a problémom s otehotnením. K bežným príznakom patrí aj nadmerný rast ochlpenia, priberanie, rednutie vlasov a akné. Keďže tieto príznaky patria aj k častým prejavom ďalších ochorení a stresu, mnohé pacientky s PCOS o svojom ochorení ani nevedia.

K lekárovi ju priviedol sen

Florence sa v podcaste ďalej rozhovorila o tom, čo ju nakoniec priviedlo k lekárovi. „Prepadol ma náhly pocit, že by som mala ísť na vyšetrenie. Tiež sa mi snívali zvláštne sny, telo sa mi to asi pokúšalo naznačiť,“ tvrdí.

Mladej herečke po vyšetrení odporučili, aby si preventívne nechala zmraziť vajíčka, keďže okrem PCOS jej zistili aj endometriózu – ochorenie, pri ktorom dochádza k rastu buniek výstelky maternice na jej vonkajšej strane.

„Bolo to veľmi bizarné, lebo moja rodina rodí deti jedna radosť,“ spomína Pughová. „Mama mala deti ešte krátko pred štyridsiatkou, stará mama aj po nej, takisto mala veľa detí.“

Keď sa Florence dozvedela o svojej diagnóze, poradila kamarátkam s podobnými problémami, aby sa takisto nechali vyšetriť. Ako tvrdí, zopár z nich skutočne zistilo, že majú PCOS.

Herečka dodala, že ju mrzí chýbajúca diskusia o syndróme polycystických vaječníkov a jeho diagnostike. „Mladé dievčatá upozorňujeme na hrčky v prsníkoch a všetky zmeny, ktoré sa v nich dejú, ale nehovoríme im nič o tom, ako sa starať o svoje vnútro,“ podotkla.