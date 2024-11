Farmaceutka radí: Tieto vitamíny by som si nikdy nekúpila

Veľká časť ľudí v snahe zlepšiť svoje zdravie užíva multivitamíny a výživové doplnky. Podľa lekárov a lekárnikov sú však mnohé z nich len zbytočným vyhadzovaním peňazí.

Lekárnička Amina Khanová v príspevku na TikToku uviedla tri druhy doplnkov, ktoré by nikdy neužívala, vrátane veľmi populárnych vitamínov v podobe cukríkov.

Vitamíny v tvare cukríkov

Vitamíny predávané vo forme cukríkov majú niekoľko nedostatkov. Jedným z nich je, že sú často sladené cukrom a obsahujú približne tri až päť gramov cukru. Možno sa to nezdá veľa, ale odporúčaná dávka sú dva cukríky, pritom denný maximálny príjem cukru by mal byť 25 gramov pre ženy a 36 gramov pre mužov.

Khanová povedala: „Sú to v podstate len cukrové tabletky - môžete si rovno dať sladkosť.“ Podľa nej je veľmi ľahké sa cukríkmi predávkovať, čo môže viesť k minerálnej toxicite.

Aj keď sú bez cukru, pravdepodobne obsahujú iné sladidlá, napríklad ovocnú šťavu s vysokým obsahom cukru alebo cukrové alkoholy, ktoré môžu spôsobiť nepríjemné tráviace problémy.

Multivitamíny

Khanová tiež uviedla, že sa neoplatí užívať multivitamíny, pretože podľa niektorých výskumníkov často obsahujú zanedbateľné množstvo dôležitých vitamínov a minerálov. Niektoré dávky jednotlivých živín sú také nízke, že na vás sotva budú mať účinok. Takisto nepotrebujete všetky vitamíny v multivitamíne.

Štúdia zistila, že multivitamíny nemajú priaznivý vplyv na prevenciu srdcových ochorení. Ďalšia štúdia skúmala približne 1 700 ľudí, ktorí predtým prekonali infarkt. Päť rokov mali užívať multivitamín alebo placebo dvakrát denne. Ich výsledky ukázali, že užívanie multivitamínov nemalo vplyv na riziko infarktu alebo úmrtia. Multivitamíny však môžu prospievať ľuďom s podvýživou a tehotným ženám.

Doplnky na zdravie vlasov, nechtov a pokožky

Podobne aj výživové doplnky zamerané na zlepšenie zdravia vlasov, pokožky a nechtov, ktoré sú populárne vďaka sociálnym sieťam, sú podľa Khanovej neúčinné. Ľuďom by viac prospelo, keby užívali doplnok s jedným zameraním, než doplnok určený na všetky tri. Účinný doplnok je zameraný na určitý problém, napríklad vitamín B8 na hustotu vlasov a vitamín D na obnovu kožných buniek.

Lepšou cestou k vyriešeniu každého problému je užívať doplnky špeciálne zamerané na osobitný problém. Khanová povedala: „Na čo sa zameriavajú multivitamíny na vlasy, pokožku a nechty? Na vlasy, pokožku alebo nechty? Väčšina ľudí nemá nedostatok vitamínov, ktoré sú súčasťou týchto doplnkov, ako sú antioxidanty, napríklad vitamíny A, C a E, koenzým Q10 a biotín, B-komplex.“

Pieter Cohen, docent medicíny na Harvard Medical School a odborník na výživové doplnky, povedal pre Consumer Reports: „Neviem o žiadnych spoľahlivých údajoch, ktoré by naznačovali, že nejaké doplnky môžu liečiť prirodzené, so starnutím súvisiace vypadávanie vlasov alebo poškodenie nechtov, alebo že vám poskytnú zdravšiu pokožku.“

Mnohé doplnky a vitamíny nie sú regulované úradmi, takže je ťažké zistiť, či dostávate to, čo je uvedené na obale doplnku. Nedostatočný dohľad navyše znamená, že výrobcovia môžu do doplnkov zahrnúť látky, ktoré nie sú deklarované na etikete, a niektoré z nich by mohli vzájomne pôsobiť s liekmi.