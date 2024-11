5 znakov, že ste boli v detstve zanedbávaní, no neuvedomujete si to

Manželský a rodinný terapeut Logan Cohen odhalil päť skrytých znakov toho, že človek utrpel traumu v detstve, aj keď o tom nevie. Uviedol, že problémy s vyjadrovaním sa, nepríjemný pocit, keď sa vás ľudia pýtajú, ako sa máte, a syndróm podvodníka sú ukazovateľmi toho, že ste v detstve zažili emocionálnu traumu. Pocit osamelosti, problém otvoriť sa ostatným so svojimi emóciami a neschopnosť nadväzovať vzťahy môžu tiež prameniť z traumy.

Cohen vo videu na sociálnej sieti vysvetlil, že emocionálne zanedbávanie v detstve sa často nazýva „neviditeľnou traumou“, pretože jej následky je veľmi ťažké rozpoznať. K emocionálnemu zanedbávaniu dochádza vtedy, keď nie je poskytovaná emocionálna podpora a pozornosť, ktorú deti potrebujú počas formovania od narodenia do približne ôsmeho roku života.

Medzi príklady patrí odmietanie pocitov dieťaťa a absencia prejavov náklonnosti, ako sú objatia alebo bozky. To všetko sa považuje za nepriaznivé zážitky z detstva, ktoré znižujú pocit bezpečia, stability alebo väzby dieťaťa. Citové zanedbávanie môže byť rovnako škodlivé ako iné formy zneužívania a má dlhodobý vplyv na emocionálny a psychický vývoj človeka.

Problém ozvať sa v spoločnosti

Ľudia, ktorí boli v detstve zanedbávaní, majú niekedy v dospelosti problém ozvať sa, aj keď chcú povedať niečo dôležité. Títo ľudia mohli byť v detstve ignorovaní, keď sa snažili obhajovať svoje potreby. Tieto skúsenosti môžu byť veľmi bolestivé a zakorenia sa v psychike človeka. Obeť si tak začne spájať tieto interakcie s tým, že jej niekto ublíži, a prestane to robiť, aby sa vyhla negatívnemu výsledku.

Nepríjemný pocit pri otázke: „Ako sa máš?“

Niektorí ľudia sa cítia nepríjemne, keď sa ich niekto úprimne spýta na ich pocity. Radšej sa dištancujú, čím naučia ostatných, aby sa už viac nepýtali.

Ľudia, ktorí utrpeli traumu v detstve, majú často problém efektívne komunikovať svoje pocity. Môže to byť spôsobené tým, že ich v prvých rokoch vývoja boli znevažovaní. Tieto skúsenosti môžu spôsobiť, že sa ľudia cítia nepríjemne, keď chcú iní vedieť, ako sa majú.

Syndróm podvodníka

Obete traumy z detstva môžu mať aj komplex menejcennosti alebo syndróm podvodníka. Tieto psychologické javy charakterizuje „neschopnosť vidieť vlastnú hodnotu s neodbytným presvedčením, že všetci ostatní sú nejakým spôsobom pripravenejší alebo lepší ako vy,“ povedal Cohen.

Hlavnou príčinou je podľa Psychology Today poškodené sebavedomie. Zistilo sa, že nepriaznivé zážitky z detstva, ako napríklad zanedbávanie, vedú k nízkej sebaúcte a hanbe a pocity bezcennosti a bezmocnosti môžu pretrvávať dlho do dospelosti.

Ťažkosti so zdieľaním emócií

Štvrtým znakom sú „ťažkosti so zdieľaním emócií - čiastočne preto, že ste sa ich nikdy nenaučili sami identifikovať,“ povedal Cohen. Súvisí to s pocitmi trápnosti, ktoré dospelé obete traumy z detstva často zažívajú, keď sa ich niekto úprimne opýta, ako sa cítia.

Ak o vás neprejavujú záujem, nielenže vás to naučí nezdieľať pocity, aby ste sa vyhli negatívnej reakcii, ale tiež vám to bráni naučiť sa efektívne komunikovať o tom, čo cítite. Zanedbávanie tak narúša kľúčovú časť emocionálneho vývoja a tento vplyv sa môže prejaviť v dospelosti.

Pocit osamelosti, ale neschopnosť nadviazať kontakt

Pocit osamelosti, ale aj zdanlivá neschopnosť nadviazať kontakt s ostatnými, keď sa naskytne príležitosť, môže byť znakom traumy z detstva, povedal Cohen. To spôsobuje, že dospelí, ktorí v detstve zažili zanedbávanie, sa rozhodnú pre izoláciu a to aj na spoločenských podujatiach, vysvetlil. Ak sa dieťa pokúša nadviazať pozitívny vzťah a je odmietané, môže to viesť k trvalým obavám z odmietnutia a problémom s dôverou.

Dospelé obete traumy z detstva sa tak môžu domnievať, že nadväzovanie kontaktov s inými povedie len k väčšej bolesti a zrade a preto sa radšej rozhodnú izolovať. Trvalé následky týchto nepriaznivých zážitkov z detstva možno liečiť pomocou terapie, ktorá pomáha obetiam spracovať to, čím prešli, a vyrásť v duševne zdravých dospelých.